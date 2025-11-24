https://ria.ru/20251124/futbol-2057019115.html
Гол Беллингема спас "Реал" от поражения в матче Ла Лиги с "Эльче"
Гол Беллингема спас "Реал" от поражения в матче Ла Лиги с "Эльче" - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Гол Беллингема спас "Реал" от поражения в матче Ла Лиги с "Эльче"
Мадридский "Реал" сыграл вничью с "Эльче" в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 24.11.2025
2025-11-24T01:05:00+03:00
2025-11-24T01:05:00+03:00
2025-11-24T09:43:00+03:00
футбол
спорт
джуд беллингем
реал мадрид
эльче
чемпионат испании по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057051568_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f52eb07c6712e5691aef418ec54a2c8.jpg
/20251122/futbol-2056843848.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057051568_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_9340b7018e5e28706b79239b27c24e62.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, джуд беллингем, реал мадрид, эльче, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Джуд Беллингем, Реал Мадрид, Эльче, Чемпионат Испании по футболу
Гол Беллингема спас "Реал" от поражения в матче Ла Лиги с "Эльче"
"Реал" и "Эльче" не выявили победителя в матче 13-го тура Ла Лиги