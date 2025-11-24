Рейтинг@Mail.ru
Гол Беллингема спас "Реал" от поражения в матче Ла Лиги с "Эльче" - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Футбол
 
01:05 24.11.2025 (обновлено: 09:43 24.11.2025)
Гол Беллингема спас "Реал" от поражения в матче Ла Лиги с "Эльче"
Гол Беллингема спас "Реал" от поражения в матче Ла Лиги с "Эльче"
Мадридский "Реал" сыграл вничью с "Эльче" в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Гол Беллингема спас "Реал" от поражения в матче Ла Лиги с "Эльче"

"Реал" и "Эльче" не выявили победителя в матче 13-го тура Ла Лиги

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Мадридский "Реал" сыграл вничью с "Эльче" в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча в Эльче завершилась со счетом 2:2. "Эльче" дважды вел в счете после того, как мячи забили Алеиш Фебас (53-я минута) и Альваро Родригес (84). У "Реала" отличились Дин Хёйсен (78) и Джуд Беллингем (87).
Чемпионат Испании по футболу
23 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
Эльче
2 : 2
Реал Мадрид
53‎’‎ • Алейш Фебас
(Херман Валера)
84‎’‎ • Альфаро Родригес
(Мартим Нету)
78‎’‎ • Дин Хайзен
(Джуд Беллингем)
87‎’‎ • Джуд Беллингем
(Килиан Мбаппе)
20-летний Хёйсен забил свой первый мяч в официальных матчах за "Реал". Защитник перешел летом из английского "Борнмута" за 62,5 млн евро.
"Реал" (32 очка) лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. Команда сыграла вничью во втором матче подряд и продлила серию без побед в различных турнирах до трех встреч. "Эльче" (16) располагается на 11-й позиции.
В следующем туре "Эльче" на выезде встретится с "Хетафе" 28 ноября, а "Реал" в гостях сыграет с "Жироной" 30 ноября.
