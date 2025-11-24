https://ria.ru/20251124/futbol-2057017938.html
Гол Пулишича принес "Милану" победу над "Интером" в Серии А
Гол Пулишича принес "Милану" победу над "Интером" в Серии А - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Гол Пулишича принес "Милану" победу над "Интером" в Серии А
"Милан" выиграл у "Интера" в миланском дерби в рамках 12-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 24.11.2025
"Милан" обыграл "Интер" в матче 12-го тура Серии А