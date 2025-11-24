Рейтинг@Mail.ru
Гол Пулишича принес "Милану" победу над "Интером" в Серии А - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:49 24.11.2025 (обновлено: 09:44 24.11.2025)
https://ria.ru/20251124/futbol-2057017938.html
Гол Пулишича принес "Милану" победу над "Интером" в Серии А
Гол Пулишича принес "Милану" победу над "Интером" в Серии А - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
Гол Пулишича принес "Милану" победу над "Интером" в Серии А
"Милан" выиграл у "Интера" в миланском дерби в рамках 12-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 24.11.2025
2025-11-24T00:49:00+03:00
2025-11-24T09:44:00+03:00
футбол
спорт
кристиан пулишич
хакан чалханоглу
милан
интер
серия а (чемпионат италии по футболу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057051609_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9af9487cdb46f7076e373942754a9209.jpg
/20251123/latsio-2056999812.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057051609_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_d736790b2c70525223c0ac7d3be5781f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, кристиан пулишич, хакан чалханоглу, милан, интер, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Кристиан Пулишич, Хакан Чалханоглу, Милан, Интер, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
Гол Пулишича принес "Милану" победу над "Интером" в Серии А

"Милан" обыграл "Интер" в матче 12-го тура Серии А

© Getty Images / Giuseppe CottiniКристиан Пулишич
Кристиан Пулишич - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© Getty Images / Giuseppe Cottini
Читать в
Дзен
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. "Милан" выиграл у "Интера" в миланском дерби в рамках 12-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча на "Сан-Сиро" завершилась со счетом 1:0 в пользу номинальных гостей. Единственный мяч забил Кристиан Пулишич (54-я минута). На 74-й минуте полузащитник "Интера" Хакан Чалханоглу, ранее выступавший за "Милан", не реализовал 11-метровый удар.
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
23 ноября 2025 • начало в 22:45
Завершен
Интер М
0 : 1
Милан
54‎’‎ • Кристиан Пулишич
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Интер" не смог обыграть "Милан" в шестой раз подряд.
"Милан" (25 очков) поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А. Команда продлила серию без поражений во всех турнирах до 12 матчей. "Интер" (24) опустился на четвертую строчку.
В следующем туре "Милан" примет римский "Лацио" 29 ноября, а "Интер" на следующий день в гостях сыграет с "Пизой".
Маттео Гендузи - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
"Лацио" обыграл "Лечче" в матче Серии А
23 ноября, 22:16
 
ФутболСпортКристиан ПулишичХакан ЧалханоглуМиланИнтерСерия А (чемпионат Италии по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    2-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    1
  • Хоккей
    1-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    0
    0
  • Хоккей
    1-й период
    ЦСКА
    Лада
    1
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала