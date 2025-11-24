Рейтинг@Mail.ru
ФИФА приспустила флаг России в штаб-квартире в память о Симоняне
Футбол
 
19:22 24.11.2025
ФИФА приспустила флаг России в штаб-квартире в память о Симоняне
ФИФА приспустила флаг России в штаб-квартире в память о Симоняне
футбол
спорт
никита симонян
спартак москва
международная федерация футбола (фифа)
спорт, никита симонян, спартак москва, международная федерация футбола (фифа)
ФИФА приспустила флаг России в штаб-квартире в память о Симоняне

ФИФА приспустила флаг России в штаб-квартире в память о Никите Симоняне

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) приспустила российский флаг в штаб-квартире организации в швейцарском Цюрихе в связи со смертью олимпийского чемпиона 1956 года Никиты Симоняна.
Симонян умер 23 ноября в возрасте 99 лет.
«
"В штаб-квартире ФИФА в Цюрихе приспустили российский флаг в память о Никите Павловиче Симоняне. Такой жест уважения - редкий случай, подчеркивающий, какое место Симонян занимал в истории европейского и мирового футбола", - говорится в Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).
"В 2000 году Никита Павлович был награжден орденом ФИФА "За заслуги", которым отмечают выдающихся деятелей футбола за их вклад в развитие игры. Его имя знали и уважали далеко за пределами России", - добавили в организации.
Симонян являлся победителем Игр 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского "Спартака" (160 голов). Он выступал за "красно-белых" с 1949 по 1959 год. В качестве тренера Симонян трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе - сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в Российском футбольном союзе.
Никита Симонян - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
УЕФА выразил соболезнования в связи со смертью Симоняна
24 ноября, 19:05
 
Футбол Спорт Никита Симонян Спартак Москва Международная федерация футбола (ФИФА)
 
