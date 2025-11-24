Рейтинг@Mail.ru
"Динамо" впервые победило под руководством Козлова
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
22:24 24.11.2025 (обновлено: 22:28 24.11.2025)
"Динамо" впервые победило под руководством Козлова
"Динамо" впервые победило под руководством Козлова - РИА Новости Спорт, 24.11.2025
"Динамо" впервые победило под руководством Козлова
Московское "Динамо" обыграло хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 24.11.2025
"Динамо" впервые победило под руководством Козлова

"Динамо" со счетом 4:2 обыграло "Амур" в матче КХЛ

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 4:2 (1:2, 0:0, 3:0) в пользу "бело-голубых", у которых отличились Дилан Сикьюра (3-я и 51-я минуты), Джордан Уил (58) и Максим Комтуа (59). В составе гостей шайбы забросили Илья Талалуев (20) и Алекс Броадхерст (20).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
24 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Динамо Москва
4 : 2
Амур
02:15 • Дилан Сикура
(Даниил Пыленков, Антон Слепышев)
50:51 • Дилан Сикура
(Даниил Пыленков, Джордан Уил)
57:26 • Джордан Уил
(Фредрик Классон, Антон Слепышев)
58:57 • Макс Комтуа
(Максим Мамин)
19:37 • Илья Талалуев
(Егор Воронков, Артем Шварев)
19:46 • Алекс Бродхерст
(Олег Ли, Алекс Гальченюк)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Эта встреча была 1200-й для "Динамо" в КХЛ. Команда впервые победила под руководством Вячеслава Козлова, который стал исполняющим обязанности главного тренера после увольнения 17 ноября Алексея Кудашова. Голкипер столичного клуба Максим Моторыгин выиграл 50-й матч в лиге. Также команда прервала серию из четырех домашних поражений.
"Бело-голубые" с 36 очками занимают пятое место в таблице Западной конференции, "Амур" (28 очков) располагается на седьмой строчке на Востоке.
В следующем матче "Динамо" 26 ноября примет лидера конференции ярославский "Локомотив", дальневосточный клуб в тот же день сыграет в гостях с владивостокским "Адмиралом".
