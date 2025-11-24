"Динамо" впервые победило под руководством Козлова

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 4:2 (1:2, 0:0, 3:0) в пользу "бело-голубых", у которых отличились Дилан Сикьюра (3-я и 51-я минуты), Джордан Уил (58) и Максим Комтуа (59). В составе гостей шайбы забросили Илья Талалуев (20) и Алекс Броадхерст (20).
24 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
02:15 • Дилан Сикура
50:51 • Дилан Сикура
(Даниил Пыленков, Джордан Уил)
57:26 • Джордан Уил
58:57 • Макс Комтуа
19:37 • Илья Талалуев
19:46 • Алекс Бродхерст
Эта встреча была 1200-й для "Динамо" в КХЛ. Команда впервые победила под руководством Вячеслава Козлова, который стал исполняющим обязанности главного тренера после увольнения 17 ноября Алексея Кудашова. Голкипер столичного клуба Максим Моторыгин выиграл 50-й матч в лиге. Также команда прервала серию из четырех домашних поражений.
