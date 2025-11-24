Рейтинг@Mail.ru
Суд в Швейцарии отклонил апелляцию ЦСКА по делу Влашича
Футбол
Футбол
 
14:05 24.11.2025 (обновлено: 14:15 24.11.2025)
Суд в Швейцарии отклонил апелляцию ЦСКА по делу Влашича
Суд в Швейцарии отклонил апелляцию ЦСКА по делу Влашича - РИА Новости, 24.11.2025
Суд в Швейцарии отклонил апелляцию ЦСКА по делу Влашича
Федеральный суд Швейцарии сообщил РИА Новости, что апелляция московского ЦСКА по делу экс-футболиста "красно-синих" хорвата Николы Влашича отклонена. РИА Новости, 24.11.2025
Суд в Швейцарии отклонил апелляцию ЦСКА по делу Влашича

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию ЦСКА по делу Влашича

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Федеральный суд Швейцарии сообщил РИА Новости, что апелляция московского ЦСКА по делу экс-футболиста "красно-синих" хорвата Николы Влашича отклонена.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) обязала английский "Вест Хэм" выплатить армейцам 8,55 млн евро плюс 5% годовых по второму траншу за Влашича. Клуб опротестовал решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Позднее CAS обязал "Вест Хэм" выплатить сумму, но только после получения разрешения от властей Британии или изменения санкционного режима, не позволяющего совершить платеж. ЦСКА подал апелляцию в Федеральный суд Швейцарии.
Суд возложил на истца судебные издержки в размере 31 тысячи швейцарских франков и обязал его выплатить ответчику компенсацию в размере 36 тысяч в качестве возмещения расходов.
В ноябре ЦСКА сообщил, что ФИФА обязала "Вест Хэм" выплатить полную сумму и неустойку 5% годовых с 1 августа 2023 года по третьему траншу за трансфер Влашича.
ФИФА обязала "Вест Хэм" выплатить ЦСКА третий транш за трансфер Влашича
