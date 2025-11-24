https://ria.ru/20251124/apellyatsiya--2057139997.html
Суд в Швейцарии отклонил апелляцию ЦСКА по делу Влашича
Суд в Швейцарии отклонил апелляцию ЦСКА по делу Влашича - РИА Новости, 24.11.2025
Суд в Швейцарии отклонил апелляцию ЦСКА по делу Влашича
Федеральный суд Швейцарии сообщил РИА Новости, что апелляция московского ЦСКА по делу экс-футболиста "красно-синих" хорвата Николы Влашича отклонена. РИА Новости, 24.11.2025
Суд в Швейцарии отклонил апелляцию ЦСКА по делу Влашича
Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию ЦСКА по делу Влашича