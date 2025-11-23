Рейтинг@Mail.ru
Сборная Италии в третий раз подряд завоевала Кубок Дэвиса
Теннис
 
22:04 23.11.2025
Сборная Италии в третий раз подряд завоевала Кубок Дэвиса
Сборная Италии в третий раз подряд завоевала Кубок Дэвиса
Сборная Италии по теннису в третий раз подряд стала обладателем Кубка Дэвиса, финальная часть которого прошла в итальянской Болонье. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
спорт, италия, россия, болонья, хауме мунар, пабло карреньо-буста, маттео берреттини, женская теннисная ассоциация (wta), ассоциация теннисистов-профессионалов (atp), itf, кубок дэвиса
Теннис, Спорт, Италия, Россия, Болонья, Хауме Мунар, Пабло Карреньо-Буста, Маттео Берреттини, Женская теннисная ассоциация (WTA), Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), ITF, Кубок Дэвиса
Сборная Италии в третий раз подряд завоевала Кубок Дэвиса

Сборная Италии у себя дома стала обладателем Кубка Дэвиса

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Сборная Италии по теннису в третий раз подряд стала обладателем Кубка Дэвиса, финальная часть которого прошла в итальянской Болонье.
Во второй встрече финала итальянец Флавио Коболли обыграл испанца Хауме Мунара со счетом 1:6, 7:6 (7:5), 7:5. Теннисисты провели на корте около 2 часа 56 минут.
Ранее итальянец Маттео Берреттини обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту со счетом 6:3, 6:4. Счет в матче до двух побед стал 2-0 в пользу сборной Италии. Итальянцы завоевали Кубок Дэвиса третий сезон подряд и в четвертый раз в истории турнира. Сборная Испании является шестикратным обладателем трофея.
Ранее Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии, игроки из этих стран отстранены от участия в Кубке Дэвиса. Российские спортсмены имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе. Кубок Дэвиса проходит под эгидой ITF. Сборная России выигрывала турнир трижды.
Davis Cup Finals, Final Stage
Davis Cup Finals, Final Stage
23 ноября 2025 • начало в 19:05
Завершен
Флавио Коболли
2 : 11:67:67:5
Хауме Мунар
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ТеннисСпортИталияРоссияБолоньяХауме МунарПабло Карреньо-БустаМаттео БерреттиниЖенская теннисная ассоциация (WTA)Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)ITFКубок Дэвиса
 
Матч-центр
 
