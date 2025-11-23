Рейтинг@Mail.ru
Сборная Италии вышла вперед в финальном матче Кубка Дэвиса против испанцев
Теннис
 
18:55 23.11.2025
Сборная Италии вышла вперед в финальном матче Кубка Дэвиса против испанцев
Сборная Италии вышла вперед в финальном матче Кубка Дэвиса против испанцев
Сборная Италии вышла вперед в финальном матче Кубка Дэвиса против испанцев
Итальянец Маттео Берреттини обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту в первой игре финального матча Кубка Дэвиса, решающая часть которого проходит в итальянской...
Сборная Италии вышла вперед в финальном матче Кубка Дэвиса против испанцев

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Итальянец Маттео Берреттини обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту в первой игре финального матча Кубка Дэвиса, решающая часть которого проходит в итальянской Болонье.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Берреттини. Соперники провели на корте 1 час 18 минут.
Счет в финале до двух побед стал 1-0 в пользу итальянцев, которые являются действующими обладателями Кубка Дэвиса. Во втором игре позже в воскресенье встретятся итальянец Флавио Коболли и испанец Хауме Муньяр. В случае ничейного результата после двух игр обладатель трофея определится в парном матче Симоне Болелли / Андреа Вавассори (Италия) - Марсель Гранольерс / Педро Мартинес (Испания).
Ранее Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии, игроки из этих стран отстранены от участия в Кубке Дэвиса. Российские спортсмены имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе. Кубок Дэвиса проходит под эгидой ITF. Сборная России выигрывала турнир трижды.
