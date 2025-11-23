https://ria.ru/20251123/pszh-2056868080.html
"ПСЖ" разгромил "Гавр" и вернулся на первое место в чемпионате Франции
"ПСЖ" разгромил "Гавр" и вернулся на первое место в чемпионате Франции - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
"ПСЖ" разгромил "Гавр" и вернулся на первое место в чемпионате Франции
"Пари Сен-Жермен" одержал победу над "Гавром" в матче 13-го тура чемпионата Франции по футболу. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
2025-11-23T01:01:00+03:00
2025-11-23T01:01:00+03:00
2025-11-23T01:01:00+03:00
футбол
спорт
гавр
матвей сафонов
пари сен-жермен (псж)
кан
чемпионат франции по футболу (лига 1)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054018852_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_ed84e09a47fa9e556c26e4540083fb03.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054018852_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_1a2ec710e401af90b0aa89dad09a0a4b.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, гавр, матвей сафонов, пари сен-жермен (псж), кан, чемпионат франции по футболу (лига 1)
Футбол, Спорт, Гавр, Матвей Сафонов, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Кан, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
"ПСЖ" разгромил "Гавр" и вернулся на первое место в чемпионате Франции
"ПСЖ" обыграл "Гавр" и вновь возглавил таблицу Лиги 1