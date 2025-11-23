Рейтинг@Mail.ru
"ПСЖ" разгромил "Гавр" и вернулся на первое место в чемпионате Франции
Футбол
Футбол
 
01:01 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/pszh-2056868080.html
"ПСЖ" разгромил "Гавр" и вернулся на первое место в чемпионате Франции
"ПСЖ" разгромил "Гавр" и вернулся на первое место в чемпионате Франции - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
"ПСЖ" разгромил "Гавр" и вернулся на первое место в чемпионате Франции
"Пари Сен-Жермен" одержал победу над "Гавром" в матче 13-го тура чемпионата Франции по футболу. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
2025-11-23T01:01:00+03:00
2025-11-23T01:01:00+03:00
футбол
спорт
гавр
матвей сафонов
пари сен-жермен (псж)
кан
чемпионат франции по футболу (лига 1)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054018852_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_ed84e09a47fa9e556c26e4540083fb03.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
спорт, гавр, матвей сафонов, пари сен-жермен (псж), кан, чемпионат франции по футболу (лига 1)
Футбол, Спорт, Гавр, Матвей Сафонов, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Кан, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
"ПСЖ" разгромил "Гавр" и вернулся на первое место в чемпионате Франции

"ПСЖ" обыграл "Гавр" и вновь возглавил таблицу Лиги 1

© Фотография из соцсетейЖоау Невеш
Жоау Невеш - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Фотография из соцсетей
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. "Пари Сен-Жермен" одержал победу над "Гавром" в матче 13-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Париже завершилась со счетом 3:0. Голы забили Ли Кан Ин (29-я минута), Жуан Невеш (65) и Брадли Барколя (87). Российский голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов провел матч на скамейке запасных.
"ПСЖ" с 30 очками возглавил таблицу Лиги 1, обогнав "Марсель" (28). "Гавр" (14) занимает 12-е место.
В следующем туре "ПСЖ" сыграет с "Монако" в гостях 29 ноября. "Гавр" днем позже примет "Лилль".
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
22 ноября 2025 • начало в 23:05
Завершен
ПСЖ
3 : 0
Гавр
29‎’‎ • Ли Кан Ин
(Нуну Мендеш)
65‎’‎ • Жуан Невеш
87‎’‎ • Брадли Баркола
(Хвича Кварацхелия)
© 2025 МИА «Россия сегодня»
