"Краснодар" сыграл вничью с "Локомотивом" и вернулся на первое место в РПЛ
Футбол
 
21:50 23.11.2025
"Краснодар" сыграл вничью с "Локомотивом" и вернулся на первое место в РПЛ
"Краснодар" сыграл вничью с "Локомотивом" и вернулся на первое место в РПЛ - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
"Краснодар" сыграл вничью с "Локомотивом" и вернулся на первое место в РПЛ
Московский "Локомотив" дома сыграл вничью с "Краснодаром" в матче 16-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
"Краснодар" сыграл вничью с "Локомотивом" и вернулся на первое место в РПЛ

"Локомотив" дома сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Московский "Локомотив" дома сыграл вничью с "Краснодаром" в матче 16-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча прошла в воскресенье в Москве и завершилась со счетом 1:1. На 11-й минуте Александр Руденко вывел вперед железнодорожников, а на 16-й минуте полузащитник "быков" Дуглас Аугусто восстановил равновесие.
Российская премьер-лига (РПЛ)
23 ноября 2025 • начало в 19:45
Завершен
Локомотив
1 : 1
Краснодар
11‎’‎ • Александр Руденко
(Данил Пруцев)
15‎’‎ • Дуглас Аугусто
Календарь Турнирная таблица История встреч
Перешедший летом из французского "Нанта" бразилец Дуглас Аугусто забил свой второй мяч в официальных матчах за "Краснодар" и первый - в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Краснодар", набрав 34 очка, вернулся на первое место в турнирной таблице. "Локомотив" с 31 баллом располагается на четвертой строчке.
В 17-м туре "Краснодар" примет самарские "Крылья Советов", а "Локомотив" на выезде встретится с "Ростовом". Обе встречи пройдут 30 ноября.
