"Краснодар" сыграл вничью с "Локомотивом" и вернулся на первое место в РПЛ
"Краснодар" сыграл вничью с "Локомотивом" и вернулся на первое место в РПЛ - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
"Краснодар" сыграл вничью с "Локомотивом" и вернулся на первое место в РПЛ
Московский "Локомотив" дома сыграл вничью с "Краснодаром" в матче 16-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
"Локомотив" дома сыграл вничью с "Краснодаром" со счетом 1:1