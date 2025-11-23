"Салават Юлаев" обыграл "Нефтехимик" в матче КХЛ

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) в пользу гостей. В составе "Салавата Юлаева" шайбы забросили Владислав Ефремов (30-я минута), Александр Жаровский (43) и Григорий Панин (44). У "Нефтехимика" отличился Никита Хоружев (18).
23 ноября 2025 • начало в 14:00
Завершен
17:56 • Никита Хоружев
29:01 • Владислав Ефремов
(Alexander Zharovsky)
42:37 • Alexander Zharovsky
(Владислав Ефремов, Девин Броссо)
43:23 • Григорий Панин
(Artyom Gorshkov, Артем Пименов)
"Салават Юлаев" прервал серию из трех поражений в КХЛ. Уфимская команда, набрав 25 очков, занимает предпоследнее, десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, где проигравший четвертый раз подряд "Нефтехимик" с 31 баллом располагается на пятой строчке.
В следующем матче "Салават Юлаев" 27 ноября примет астанинский "Барыс", двумя днями ранее "Нефтехимик" дома сыграет с омским "Авангардом".