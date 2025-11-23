Рейтинг@Mail.ru
"Салават Юлаев" обыграл "Нефтехимик" в матче КХЛ
Хоккей
 
16:21 23.11.2025
"Салават Юлаев" обыграл "Нефтехимик" в матче КХЛ
"Салават Юлаев" обыграл "Нефтехимик" в матче КХЛ
Уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
нижнекамск
"Салават Юлаев" обыграл "Нефтехимик" в матче КХЛ

"Салават Юлаев" обыграл "Нефтехимик" в матче КХЛ и прервал серию из 3 поражений

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкХоккеисты "Салавата Юлаева"
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Хоккеисты "Салавата Юлаева". Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) в пользу гостей. В составе "Салавата Юлаева" шайбы забросили Владислав Ефремов (30-я минута), Александр Жаровский (43) и Григорий Панин (44). У "Нефтехимика" отличился Никита Хоружев (18).
"Салават Юлаев" прервал серию из трех поражений в КХЛ. Уфимская команда, набрав 25 очков, занимает предпоследнее, десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, где проигравший четвертый раз подряд "Нефтехимик" с 31 баллом располагается на пятой строчке.
В следующем матче "Салават Юлаев" 27 ноября примет астанинский "Барыс", двумя днями ранее "Нефтехимик" дома сыграет с омским "Авангардом".
Шатаут Вязового помог "Салавату Юлаеву" одержать пятую победу подряд в КХЛ
