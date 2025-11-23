Кучеров лишил Овечкина триумфа. Русского гения в ответ покалечил канадец

"Вашингтон" проиграл "Тампе" в матче чемпионата НХЛ. Александр Овечкин прервал легендарную голевую серию. Героем матча стал Никита Кучеров, который за один период разбил "Кэпиталз", но из-за травмы не смог доиграть матч.

Клуб Овечкина выходит из кризиса?

Последние несколько дней первые полосы спортивных СМИ в России и Северной Америке были забиты материалами в честь Александра Овечкина. К лучшему снайперу в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги и без того всегда имеется повышенное внимание, но своими феноменальными результатами и игрой 40-летний российский нападающий никого не оставил равнодушным.

В предыдущих шести матчах он набрал 10 очков (7 голов и 3 передачи) и забрался на голевую серию из четырех игр, а в недавней гостевой встрече с "Монреаль Канадиенс" вовсе устроил поистине грандиозное шоу и оформил 33-й хет-трик в своей карьере в "регулярках" лиги, по разу забив обоим голкиперам "Хабс" и закрепив дело точным броском по пустым воротам. Для хоккеиста его возраста результаты феноменальные!

Потрясающие статистические показатели Овечкина и уйма его исторических достижений, которых с каждым матчем становится на порядок больше и больше, имеют особенную ценность в связи с делами "Вашингтона", которые начинают налаживаться. С конца октября и до середины ноября "Кэпиталз" пребывали в крайне неутешительном состоянии и падали все глубже в яму, потерпел восемь поражений в десяти матчах. На эти проблемы накладывались неудачи Овечкина, который выступал заметно хуже ожидаемого. Поправив свой прицел и улучшив результативность, Александр Михайлович помог "столичным" вздохнуть полной грудью и приняться за выполнение задачи по выходу из кризисного положения.

© Фото : x.com/nhl Александр Овечкин © Фото : x.com/nhl Александр Овечкин

Так, в шести предыдущих матчах "Вашингтон" обыграл "Каролину Харрикейнз", "Лос-Анджелес Кингз", "Эдмонтон Ойлерз" и "Монреаль Канадиенс". "Кэпиталз" могли рассчитывать на успех и во встречах с "Нью-Джерси Девилз" и "Флоридой Пантерз", однако в тех играх все решили детали, в которых подопечные Спенсера Карбери уступили.

Примечательно и то, что на фоне голевой серии Овечкина у "Кэпс" в целом улучшилась результативность: если на самом старте сезона реализация голевых моментов у "Вашингтона" хромала на обе ноги, то за тот же период из шести предыдущих матчей "столичные" в четырех встречах забросили минимум по три шайбы, а "Эдмонтону" и "Монреалю" они и вовсе "накидали" по семь и восемь шайб соответственно.

« "Сейчас у нас вроде как начинает получаться. Вы видите, что мы контролируем шайбу в чужой зоне, каждое звено создает моменты у ворот. Когда ты чувствуешь это и испытываешь уверенность в себе, то, конечно, ты забиваешь голы", — приводит слова Овечкина Monumental Sports Network.

© Фото : x.com/capitals Александр Овечкин © Фото : x.com/capitals Александр Овечкин

Кучеров поплатился здоровьем, но прибил команду Овечкина

После однодневных гастролей в Монреаль "Вашингтон" вернулся в столицу США, чтобы продолжить серию домашних матчей. Сегодняшним соперником "Кэпиталз" стали "Тампа-Бэй Лайтнинг". С "молниями" подопечные Карбери встретились уже третий раз в сезоне, он же — последний в рамках текущего розыгрыша регулярного чемпионата. По итогам предыдущих двух очных встреч у обеих команд имелся паритет: в первой игре сильнее оказались хоккеисты "Вашингтона" (3:2 ОТ), во второй победу отпраздновала "Тампа" (3:2).

Александр Овечкин в обеих встречах обошелся без результативных действий. Хотя для прославленного русского голеадора частые матчи против "Лайтнинг" складываются довольно успешно. В предыдущих 85 играх с "молниями" капитан "Вашингтона" набрал суммарно 97 очков при 51 заброшенной шайбе: "Тампа" — одна из четырех франшиз за всю историю НХЛ, которая пропустила от Овечкина минимум 50 голов. Однако ветерану "Кэпиталз" оказалось не суждено добавить себе в копилку хотя бы одно результативное действие.

© Getty Images / Mike Carlson Никита Кучеров и Александр Овечкин © Getty Images / Mike Carlson Никита Кучеров и Александр Овечкин

Александр Михайлович предпринял множество попыток, чтобы огорчить "Лайтнинг" и сделать шведского голкипера "молний" Юнаса Юханссона своей 186-й жертвой в карьере в НХЛ. 40-летний форвард "Вашингтона" провел на площадке аж 23 минуты, чего до сих пор в текущем сезоне еще не было (последний раз столь много игрового времени Ови получил еще в феврале в ходе прошлой "регулярки" в матче против "Калгари Флэймз"), и успел предпринять 11 попыток загнать шайбу в сетку: четыре броска отразил Юханссон, еще четыре выстрела были блокированы, и трижды российский снайпер не попал в створ ворот. Одним из самых ярких моментов с участием капитана "столичных" был выход один на один с вратарем в дебюте третьего периода, но переиграть голкипера Овечкину не удалось.

Куда более успешно в плане результативности сыграл другой великий российский хоккеист — Никита Кучеров.

Изначально у "Вашингтона" дела в матче с "Тампой" шли хорошо: уже на старте второй минуты встречи Джастин Сурдиф открыл счет, а еще через мгновение "Кэпиталз" получили численное преимущество. Однако с реализацией большинства у "столичным" в этом сезоне имеются серьезные проблемы. Сегодня они обнаружились катастрофически ужасными. В первом же большинстве "Кэпс" умудрились пропустить, когда Брэндон Хагел чуть ли не в одиночку оставил спецбригаду хозяев площадки в дураках.

С этим моментом "Тампа" тут же перехватила инициативу и до перерыва оформила еще три гола подряд. Все — при участии Кучерова. Сначала Никита выступил ассистентом в эпизодах с шайбами Бьеркстранда и все того же Хагела, ставшего автором дубля, а под занавес периода и сам записал себя в авторы голов, технично переиграв голкипера "Вашингтона" после выхода "один в ноль". Устроив такую феерию, Кучеров:

продлил личную результативную серию до пяти матчей;

установил новый клубный рекорд по числу игр в чемпионатах НХЛ, когда он набрал минимум два очка в первых периодах матчей (44);

повторил лучший результат среди действующих игроков лиги по числу матчей, когда он набрал три очка в течение одного периода встречи в "регуляре", — 28. Столько же у Коннора Макдэвида из "Эдмонтон Ойлерз".

Однако великолепное шоу имени Никиты Кучерова быстро завершилось. В начале второго периода канадский форвард "Вашингтона" Том Уилсон, известный своей зачастую грязной игрой и желанием помахать кулаками, применил силовой прием против звезды "Тампы" и "воткнул" россиянина в борт. Никита в этом эпизоде неудачно ударился и получил травму. Сперва некоторое время он посидел на скамейке, но вскоре ушел в раздевалку. Оттуда на лед Кучеров так и не вернулся, досрочно завершив матч. Уилсон же был явно доволен собой: после того эпизода он избежал наказания, а позднее добился своего и вывел игрока "Лайтнинг" — Кертиса Дугласа — на драку.

"Молнии" во втором периоде также лишились еще и Брэйдена Пойнта и Доминика Джеймса. На фоне серьезных кадровых потерь подопечные Джона Купера выглядели очень неуверенными и отдали инициативу сопернику. В итоге в середине матча "Вашингтон" благодаря довольно нелепому голу Джейкоба Чикрана отыграл одну шайбу, а в начале третьей 20-минутки усилиями Этена Фрэнка "столичные" сократили отставание в счете до минимума. Игроки "Тампы" до конца матча (даже на фоне возвращения в игру Пойнта и Джеймса) откровенно терпели и изо всех сил пытались отстоять победный результат, но допускали много ошибок и чересчур часто удалялись. На их счастье у "Кэпиталз" спецбригады большинства не сработали совсем — Овечкин и Компания не реализовали ни одной попытки из шести. За это расточительство "молнии" очень вовремя наказали, и Энтони Сирелли, буквально затолкав шайбу в ворота за пять минут до конца матча, установил окончательный счет — 5:3.

"Тампа" продолжает побеждать и идет на серии из трех успешных матчей. Но впереди у "Лайтнинг" могут возникнуть очень серьезные трудности. Состояние здоровья Никиты Кучерова все еще остается неизвестным, ближайшие матчи главный игрок в составе "молний" может пропустить. У "Вашингтона" же оборвались приятные серии: "Кэпиталз" проиграл после трех побед подряд, а Александр Овечкин впервые после четырех результативных игр остался без набранных очков.