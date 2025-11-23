https://ria.ru/20251123/futbol-2057010971.html
Сперцян пожаловался на погоду после матча с "Локомотивом"
Сперцян пожаловался на погоду после матча с "Локомотивом" - РИА Новости, 23.11.2025
Сперцян пожаловался на погоду после матча с "Локомотивом"
Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян заявил, что поле на московской "РЖД Арене" осложняло игру в матче 16-го тура чемпионата России по футболу против... РИА Новости, 23.11.2025
2025-11-23T23:33:00+03:00
2025-11-23T23:33:00+03:00
2025-11-23T23:33:00+03:00
футбол
россия
краснодар
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/05/2046537824_0:366:2965:2034_1920x0_80_0_0_70d2b12af09493b7fcd6406f00a10b90.jpg
россия
краснодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/05/2046537824_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_79393543528afe45caf387e022546b56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, краснодар, ржд
Футбол, Россия, Краснодар, РЖД
Сперцян пожаловался на погоду после матча с "Локомотивом"
Сперцян о матче с "Локомотивом": поле очень тяжелое, мороз и снег
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян заявил, что поле на московской "РЖД Арене" осложняло игру в матче 16-го тура чемпионата России по футболу против "Локомотива".
Встреча завершилась со счетом 1:1.
"Немножко есть разочарование. Чуть подвела реализация. Но все равно мы на первом месте. Тяжелая игра на выезде. Мы играем с мячом, на атаку. Готовились к "Локомотиву
". Но отталкиваемся от своей игры. Наигрываем голы со стандартов. Это приносит плоды. Но нужно реализовывать. Даже это одно очко очень важно", - сказал Сперцян
журналистам.
"Поле очень тяжелое. Мороз, снег. Здесь очень холодно. Поэтому очень тяжело. Старались как могли. В Краснодаре
+20. Отличное поле, отличная погода. Но "Локомотив" в такой же ситуации. У нас классное поле. Больше не знаю, где классные поля. Наверное, летом у всех плюс-минус одинаково", - добавил капитан "Краснодара
".
Сперцян отметил хорошие взаимоотношения "Краснодара" с болельщиками.
"За нами стало ездить много болельщиков. Они у нас очень сильные. Без разницы, какая погода, что бы ни случилось. Вчера мы с ними встречались в гостинице, поговорили. У нас очень хорошие взаимоотношения. Они всегда отдаются клубу. Это очень важно для команды", - сказал игрок.