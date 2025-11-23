Рейтинг@Mail.ru
Сперцян пожаловался на погоду после матча с "Локомотивом"
23:33 23.11.2025
Сперцян пожаловался на погоду после матча с "Локомотивом"
Сперцян пожаловался на погоду после матча с "Локомотивом"

Эдуард Сперцян. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян заявил, что поле на московской "РЖД Арене" осложняло игру в матче 16-го тура чемпионата России по футболу против "Локомотива".
Встреча завершилась со счетом 1:1.
"Немножко есть разочарование. Чуть подвела реализация. Но все равно мы на первом месте. Тяжелая игра на выезде. Мы играем с мячом, на атаку. Готовились к "Локомотиву". Но отталкиваемся от своей игры. Наигрываем голы со стандартов. Это приносит плоды. Но нужно реализовывать. Даже это одно очко очень важно", - сказал Сперцян журналистам.
"Поле очень тяжелое. Мороз, снег. Здесь очень холодно. Поэтому очень тяжело. Старались как могли. В Краснодаре +20. Отличное поле, отличная погода. Но "Локомотив" в такой же ситуации. У нас классное поле. Больше не знаю, где классные поля. Наверное, летом у всех плюс-минус одинаково", - добавил капитан "Краснодара".
Сперцян отметил хорошие взаимоотношения "Краснодара" с болельщиками.
"За нами стало ездить много болельщиков. Они у нас очень сильные. Без разницы, какая погода, что бы ни случилось. Вчера мы с ними встречались в гостинице, поговорили. У нас очень хорошие взаимоотношения. Они всегда отдаются клубу. Это очень важно для команды", - сказал игрок.
Российская премьер-лига (РПЛ)
23 ноября 2025 • начало в 19:45
Завершен
Локомотив
1 : 1
Краснодар
11‎’‎ • Александр Руденко
(Данил Пруцев)
15‎’‎ • Дуглас Аугусто
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
