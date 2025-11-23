https://ria.ru/20251123/futbol-2057010586.html
"Атлетико" обыграл "Хетафе" и продлил серию побед в Ла Лиге до пяти матчей
"Атлетико" обыграл "Хетафе" и продлил серию побед в Ла Лиге до пяти матчей - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
"Атлетико" обыграл "Хетафе" и продлил серию побед в Ла Лиге до пяти матчей
Мадридский "Атлетико" обыграл "Хетафе" в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
2025-11-23T23:30:00+03:00
2025-11-23T23:30:00+03:00
2025-11-23T23:30:00+03:00
футбол
спорт
хетафе
атлетико (мадрид)
чемпионат испании по футболу
райо вальекано
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582910781_0:0:1558:876_1920x0_80_0_0_c45d1c7e8771769ff86b696e09bd1265.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582910781_187:0:1558:1028_1920x0_80_0_0_e01dc2175ab623874baaeb5e1166aa37.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, хетафе, атлетико (мадрид), чемпионат испании по футболу, райо вальекано
Футбол, Спорт, Хетафе, Атлетико (Мадрид), Чемпионат Испании по футболу, Райо Вальекано
"Атлетико" обыграл "Хетафе" и продлил серию побед в Ла Лиге до пяти матчей
"Атлетико" победил "Хетафе" в матче чемпионата Испании