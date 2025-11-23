Рейтинг@Mail.ru
"Атлетико" обыграл "Хетафе" и продлил серию побед в Ла Лиге до пяти матчей
23:30 23.11.2025
https://ria.ru/20251123/futbol-2057010586.html
"Атлетико" обыграл "Хетафе" и продлил серию побед в Ла Лиге до пяти матчей
"Атлетико" обыграл "Хетафе" и продлил серию побед в Ла Лиге до пяти матчей - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
"Атлетико" обыграл "Хетафе" и продлил серию побед в Ла Лиге до пяти матчей
Мадридский "Атлетико" обыграл "Хетафе" в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
спорт, хетафе, атлетико (мадрид), чемпионат испании по футболу, райо вальекано
Футбол
"Атлетико" обыграл "Хетафе" и продлил серию побед в Ла Лиге до пяти матчей

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Мадридский "Атлетико" обыграл "Хетафе" в матче 13-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча прошла в Хетафе и завершилась победой гостей со счетом 1:0. На 82-й минуте мяч в свои ворота срезал Дуарте Домингос.
"Атлетико" (28 очков) выиграл пятый матч подряд в чемпионате и располагается на четвертом месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Хетафе" (17 очков) идет седьмым.
В других матчах игрового дня "Овьедо" сыграл дома вничью с "Райо Вальекано" (0:0), севильский "Бетис" на своем поле разошелся миром с "Жироной" (1:1).
Чемпионат Испании по футболу
23 ноября 2025 • начало в 20:30
Завершен
Хетафе
0 : 1
Атлетико Мадрид
82‎’‎ • Домингуш Дуарте (А)
