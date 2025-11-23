Московское "Динамо" выиграло в первом матче после ухода Карпина

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Московское "Динамо" дома выиграло у махачкалинского "Динамо" в матче 16-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Мячи забили Иван Сергеев (27-я минута), Константин Тюкавин (46) и Эль-Мехди Маухуб (88). На 70-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник махачкалинской команды Имад Аззи.
23 ноября 2025 • начало в 17:30
Завершен
27’ • Константин Тюкавин
46’ • Иван Сергеев
(Бителло)
87’ • Эль-Мехди Маухуб
Столичное "Динамо" проводило первый матч после решения Валерия Карпина отказаться от совмещения должностей главного тренера в сборной России и московском клубе. "Бело-голубыми" в матче руководил Ролан Гусев, который уже исполнял обязанности главного тренера в мае - после ухода чеха Марцела Лички.
Московское "Динамо" прервало серию из пяти матчей без побед в национальном первенстве и поднялось на девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 20 очков. Махачкалинское "Динамо" с 14 баллами занимает 13-е место.