Московское "Динамо" выиграло в первом матче после ухода Карпина - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
19:30 23.11.2025 (обновлено: 19:33 23.11.2025)
Московское "Динамо" выиграло в первом матче после ухода Карпина
Московское "Динамо" выиграло в первом матче после ухода Карпина
Московское "Динамо" дома выиграло у махачкалинского "Динамо" в матче 16-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 23.11.2025
спорт, россия, москва, иван сергеев (1995), константин тюкавин, эль-мехди маухуб, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Россия, Москва, Иван Сергеев (1995), Константин Тюкавин, Эль-Мехди Маухуб, Российская премьер-лига (РПЛ)
Московское "Динамо" выиграло в первом матче после ухода Карпина

Московское "Динамо" разгромило махачкалинское "Динамо" в домашнем матче РПЛ

© Соцсети ФК "Динамо"Константин Тюкавин
Константин Тюкавин - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
© Соцсети ФК "Динамо"
Константин Тюкавин. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Московское "Динамо" дома выиграло у махачкалинского "Динамо" в матче 16-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Мячи забили Иван Сергеев (27-я минута), Константин Тюкавин (46) и Эль-Мехди Маухуб (88). На 70-й минуте за вторую желтую карточку был удален защитник махачкалинской команды Имад Аззи.
Российская премьер-лига (РПЛ)
23 ноября 2025 • начало в 17:30
Завершен
Динамо Москва
3 : 0
Динамо Махачкала
27‎’‎ • Константин Тюкавин
(Ярослав Гладышев)
46‎’‎ • Иван Сергеев
(Бителло)
87‎’‎ • Эль-Мехди Маухуб
Календарь Турнирная таблица История встреч
Столичное "Динамо" проводило первый матч после решения Валерия Карпина отказаться от совмещения должностей главного тренера в сборной России и московском клубе. "Бело-голубыми" в матче руководил Ролан Гусев, который уже исполнял обязанности главного тренера в мае - после ухода чеха Марцела Лички.
Московское "Динамо" прервало серию из пяти матчей без побед в национальном первенстве и поднялось на девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 20 очков. Махачкалинское "Динамо" с 14 баллами занимает 13-е место.
В следующем туре москвичи в гостях сыграют с грозненским "Ахматом" 30 ноября, а махачкалинцы на следующий день на выезде встретятся с "Сочи".
Футбол. РПЛ. Краснодар (Краснодар) - Зенит (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
"Зенит" обыграл "Нижний Новгород" и впервые в сезоне возглавил таблицу РПЛ
