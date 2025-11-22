Рейтинг@Mail.ru
"Ювентус" и "Фиорентина" сыграли вничью в матче чемпионата Италии
Футбол
Футбол
 
22:13 22.11.2025 (обновлено: 23:18 22.11.2025)
"Ювентус" и "Фиорентина" сыграли вничью в матче чемпионата Италии
"Ювентус" и "Фиорентина" сыграли вничью в матче чемпионата Италии
Туринский "Ювентус" сыграл вничью с "Фиорентиной" в матче 12-го тура чемпионата Италии по футболу.
спорт, филип костич, роландо мандрагора, ювентус, фиорентина, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Филип Костич, Роландо Мандрагора, Ювентус, Фиорентина, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
Давид де Хеа
Давид де Хеа
© Getty Images / Gabriele Maltinti
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Туринский "Ювентус" сыграл вничью с "Фиорентиной" в матче 12-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча во Флоренции завершилась со счетом 1:1. В составе "Ювентуса" мяч забил Филип Костич (45+6). У "Фиорентины" отличился Роландо Мандрагора (48).
22 ноября 2025 • начало в 20:00
Завершен
Фиорентина
1 : 1
Ювентус
48‎’‎ • Роландо Мандрагора
(Мойзе Кин)
45‎’‎ • Филип Костич
(Душан Влахович)
"Ювентус" с 20 очками занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата. "Фиорентина" (6) располагается на последней, 20-й позиции. Команда еще не выигрывала в текущем сезоне Серии А.
В следующем туре "Ювентус" 29 ноября примет "Кальяри", днем позднее "Фиорентина" сыграет в гостях с "Аталантой".

Результаты других матчей:

"Ноттингем Форест" в гостях разгромил "Ливерпуль" в матче чемпионата Англии
22 ноября, 20:11
"Ноттингем Форест" в гостях разгромил "Ливерпуль" в матче чемпионата Англии
