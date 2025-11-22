https://ria.ru/20251122/yuve-2056855396.html
"Ювентус" и "Фиорентина" сыграли вничью в матче чемпионата Италии
Туринский "Ювентус" сыграл вничью с "Фиорентиной" в матче 12-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
2025-11-22T22:13:00+03:00
2025-11-22T22:13:00+03:00
2025-11-22T23:18:00+03:00
футбол
спорт
филип костич
роландо мандрагора
ювентус
фиорентина
серия а (чемпионат италии по футболу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056861570_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_06d2f6cb82d9741e0b7d4c2eefaabf02.jpg
/20251122/futbol-2056841338.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056861570_0:0:2673:2004_1920x0_80_0_0_68e3b70601f482c09a14222241bbcbe7.jpg
Футбол, Спорт, Филип Костич, Роландо Мандрагора, Ювентус, Фиорентина, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
