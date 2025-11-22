Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" дома победил ЦСКА в центральном матче тура РПЛ
22.11.2025
"Спартак" дома победил ЦСКА в центральном матче тура РПЛ
"Спартак" дома победил ЦСКА в центральном матче тура РПЛ
Футболисты "Спартака" обыграли ЦСКА в столичном дерби в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт, 22.11.2025
спорт, спартак москва, пфк цска, российская премьер-лига (рпл), игорь дмитриев (24.07.2004), данил круговой, александр максименко
"Спартак" дома победил ЦСКА в центральном матче тура РПЛ

"Спартак" обыграл ЦСКА в 16-м туре чемпионата России

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Футболисты "Спартака" обыграли ЦСКА в столичном дерби в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, которая прошла в субботу на стадионе "красно-белых" в присутствии 40 178 зрителей, завершилась со счетом 1:0. На 43-й минуте мяч забил Игорь Дмитриев.
Российская премьер-лига (РПЛ)
22 ноября 2025 • начало в 16:45
Завершен
Спартак Москва
1 : 0
ЦСКА
43‎’‎ • Игорь Дмитриев
(Эсекьель Барко)
Календарь Турнирная таблица История встреч
На 5-й минуте игры футболист ЦСКА Данил Круговой столкнулся с вратарем "Спартака" Александром Максименко и был заменен, вместо него на поле вышел Матия Попович. На 65-й минуте встречи футболисты устроили массовую потасовку, по итогам которой главный арбитр Сергей Карасев показал желтые карточки защитнику "Спартака" Кристоферу Ву и игроку обороны ЦСКА Мойзесу.
"Спартак" провел первый матч под руководством исполняющего обязанности главного тренера Вадима Романова, который был назначен на эту должность после отставки серба Деяна Станковича. 47-летний Романов – первый тренер "красно-белых" за шесть лет, выигравший дебютный матч.
Прошедшее дерби стало 70-м для "Спартака" и ЦСКА в истории чемпионатов России. "Красно-белые" одержали 25-ю победу.
Армейцы с 33 очками идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ, "Спартак" (28 очков) занимает шестую позицию. В следующем туре ЦСКА 29 ноября примет "Оренбург", а "красно-белые" в этот же день нанесут визит калининградской "Балтике".
