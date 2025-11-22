Рейтинг@Mail.ru
"Манчестер Сити" проиграл "Ньюкаслу" в матче АПЛ
Футбол
 
22:31 22.11.2025 (обновлено: 23:18 22.11.2025)
"Манчестер Сити" проиграл "Ньюкаслу" в матче АПЛ
"Манчестер Сити" проиграл "Ньюкаслу" в матче АПЛ
"Ньюкасл Юнайтед" одержал победу над "Манчестер Сити" в матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
"Манчестер Сити" проиграл "Ньюкаслу" в матче АПЛ

"Ньюкасл" обыграл "Манчестер Сити" в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Ньюкасл Юнайтед" одержал победу над "Манчестер Сити" в матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в городе Ньюкасл-апон-Тайн завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Харви Барнс (63-я и 70-я минуты). У "Манчестер Сити" отличился Рубен Диаш (68).
Английская премьер-лига (АПЛ)
22 ноября 2025 • начало в 20:30
Завершен
Ньюкасл
2 : 1
Манчестер Сити
63‎’‎ • Харви Барнс
(Бруно Гимарайнш)
70‎’‎ • Харви Барнс
68‎’‎ • Рубен Диаш
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Ньюкасл", набрав 15 очков, поднялся на 14-е место в турнирной таблице чемпионата. "Манчестер Сити" (22) занимает третью строчку.
В следующем туре "Манчестер Сити" 29 ноября примет "Лидс", в этот же день "Ньюкасл" сыграет в гостях с "Эвертоном".
