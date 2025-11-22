https://ria.ru/20251122/siti-2056857094.html
"Манчестер Сити" проиграл "Ньюкаслу" в матче АПЛ
"Ньюкасл Юнайтед" одержал победу над "Манчестер Сити" в матче 12-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
