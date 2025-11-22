Червиченко считает решение Сафонова не уходить из "ПСЖ" правильным

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Российский вратарь французского футбольного клуба "ПСЖ" Матвей Сафонов поступает правильно, не желая покидать топ-команду ради получения необходимой игровой практики, заявил РИА Новости экс-владелец и президент московского "Спартака" Андрей Червиченко.
Сафонов перешел во французский "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. В дебютном сезоне он принял участие в 17 матчах во всех турнирах. Вместе с парижанами выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. В этом сезоне он ни разу не появился на поле.
«
"Знаете, когда идет выбор между карьерой и деньгами, наверное, все-таки деньги в приоритете. И, опять же, мне кажется, что лучше сидеть (в запасе) в "ПСЖ" и получать миллионы, чем быть где-то первым номером, возможно, получить травму и лечиться. И также в это время у него не будет игровой практики. К этому можно относиться по-разному, в том числе и философски. Но кто из наших футболистов до Сафонова выиграл Лигу чемпионов - Дмитрий Аленичев с "Порту" (в 2024 году). И теперь ее после такого большого перерыва выиграл Сафонов. И зачем ему сейчас куда-то уходить?" - сказал Червиченко.
"Конечно, у всех бывают разные желания, но я думаю, что на сегодняшний день выбор Матвея Сафонова правильный", - добавил собеседник агентства.
Сафонов не исключил, что может рассмотреть предложения от клубов РПЛ
11 октября, 00:17