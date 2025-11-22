Рейтинг@Mail.ru
Червиченко считает решение Сафонова не уходить из "ПСЖ" правильным - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:28 22.11.2025 (обновлено: 14:29 22.11.2025)
https://ria.ru/20251122/safonov-2056796396.html
Червиченко считает решение Сафонова не уходить из "ПСЖ" правильным
Червиченко считает решение Сафонова не уходить из "ПСЖ" правильным - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Червиченко считает решение Сафонова не уходить из "ПСЖ" правильным
Российский вратарь французского футбольного клуба "ПСЖ" Матвей Сафонов поступает правильно, не желая покидать топ-команду ради получения необходимой игровой... РИА Новости Спорт, 22.11.2025
2025-11-22T14:28:00+03:00
2025-11-22T14:29:00+03:00
футбол
спорт
франция
андрей червиченко
дмитрий аленичев
матвей сафонов
спартак москва
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020297709_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_93b702f382cfbc7e7b75a1fd7cef756e.jpg
/20251011/safonov-2047642053.html
франция
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020297709_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_971114af765b97f62dd9851bb1e5df11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, франция, андрей червиченко, дмитрий аленичев, матвей сафонов, спартак москва, лига чемпионов уефа, суперкубок франции, краснодар, порту
Футбол, Спорт, Франция, Андрей Червиченко, Дмитрий Аленичев, Матвей Сафонов, Спартак Москва, Лига чемпионов УЕФА, Суперкубок Франции, Краснодар, Порту
Червиченко считает решение Сафонова не уходить из "ПСЖ" правильным

Червиченко: Сафонов поступает правильно, не желая уходить из "ПСЖ" ради практики

© Скриншот трансляцииМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Скриншот трансляции
Матвей Сафонов. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Российский вратарь французского футбольного клуба "ПСЖ" Матвей Сафонов поступает правильно, не желая покидать топ-команду ради получения необходимой игровой практики, заявил РИА Новости экс-владелец и президент московского "Спартака" Андрей Червиченко.
Сафонов перешел во французский "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. В дебютном сезоне он принял участие в 17 матчах во всех турнирах. Вместе с парижанами выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. В этом сезоне он ни разу не появился на поле.
«
"Знаете, когда идет выбор между карьерой и деньгами, наверное, все-таки деньги в приоритете. И, опять же, мне кажется, что лучше сидеть (в запасе) в "ПСЖ" и получать миллионы, чем быть где-то первым номером, возможно, получить травму и лечиться. И также в это время у него не будет игровой практики. К этому можно относиться по-разному, в том числе и философски. Но кто из наших футболистов до Сафонова выиграл Лигу чемпионов - Дмитрий Аленичев с "Порту" (в 2024 году). И теперь ее после такого большого перерыва выиграл Сафонов. И зачем ему сейчас куда-то уходить?" - сказал Червиченко.
"Конечно, у всех бывают разные желания, но я думаю, что на сегодняшний день выбор Матвея Сафонова правильный", - добавил собеседник агентства.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Сафонов не исключил, что может рассмотреть предложения от клубов РПЛ
11 октября, 00:17
 
ФутболСпортФранцияАндрей ЧервиченкоДмитрий АленичевМатвей СафоновСпартак МоскваЛига чемпионов 2025-2026Суперкубок ФранцииКраснодарПорту
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала