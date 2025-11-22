Рейтинг@Mail.ru
Расселл стал лучшим в третьей практике Гран-при Лас-Вегаса
Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен
Формула-1
 
08:15 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/rassell-2056757991.html
Расселл стал лучшим в третьей практике Гран-при Лас-Вегаса
Расселл стал лучшим в третьей практике Гран-при Лас-Вегаса - РИА Новости, 22.11.2025
Расселл стал лучшим в третьей практике Гран-при Лас-Вегаса
Джордж Расселл из команды "Мерседес" показал лучший результат в третьей сессии свободных заездов 22-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Лас-Вегаса,... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T08:15:00+03:00
2025-11-22T08:15:00+03:00
формула-1
спорт
лас-вегас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1785005886_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_0a0a25d5e87084797a591e4e75403e4b.jpg
/20251121/formula-2056500723.html
лас-вегас
спорт, лас-вегас
Формула-1, Спорт, Лас-Вегас
Расселл стал лучшим в третьей практике Гран-при Лас-Вегаса

Расселл стал лучшим в третьей сессии свободных заездов Гран-при Лас-Вегаса

Джордж Расселл
Джордж Расселл
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Джордж Расселл. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Джордж Расселл из команды "Мерседес" показал лучший результат в третьей сессии свободных заездов 22-го этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Лас-Вегаса, который проходит на городской трассе.
Лучшее время британца составило 1 минуту 34,054 секунды. Вторым стал действующий чемпион Макс Ферстаппен (отставание 0,227 секунды) из "Ред Булл", третьим стал таец Александер Албон (+0,821) из "Уильямс".
Семикратный чемпион "Формулы-1" британец Льюис Хэмилтон (+1.215) на "Феррари" занял пятое место, его соотечественник и лидер сезона Ландо Норрис (+3,058) из "Макларена" показал 20-й результат.
В субботу состоится квалификация к воскресной гонке.
Пилот Феррари Шарль Леклер - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Леклер стал лучшим в первой практике Гран-при в Лас-Вегасе
21 ноября, 07:30
 
Формула-1
 
 
