Гол и передача Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Питтсбург"

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Клуб "Миннесота Уайлд" обыграл "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Питтсбурге завершилась со счетом 5:0 (3:0, 2:0, 0:0) в пользу гостей, у которых отличились Мэтт Болди (4-я и 38-я минуты), Йоэль Эрикссон Эк (10), Маркус Юханссон (12) и Кирилл Капризов (22).
Капризов также отметился голевой передачей, теперь на счету россиянина 26 очков (12 голов + 14 передач) в 22 матчах.
"Миннесота" с 26 очками занимает третье место в Центральном дивизионе, "Питтсбург" (24 очка) идет четвертым в Столичном дивизионе.
В другом матче игрового дня клуб "Баффало Сейбрз" разгромил дома "Чикаго Блэкхокс" со счетом 9:3.
22 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
03:57 • Мэттью Болди
(Брок Фабер, Юэль Эрикссон Эк)
09:39 • Юэль Эрикссон Эк
(Zeev Buium, Мэттью Болди)
11:42 • Маркус Йоханссон
(Юнас Бродин, Брок Фабер)
21:09 • Кирилл Капризов
37:46 • Мэттью Болди