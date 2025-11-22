Рейтинг@Mail.ru
Гол и передача Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Питтсбург"
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
07:53 22.11.2025
Гол и передача Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Питтсбург"
Гол и передача Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Питтсбург"
Клуб "Миннесота Уайлд" обыграл "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Дарья Буймова
Гол и передача Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Питтсбург"

© Фото : Социальные сети Minnesota WildКирилл Капризов
Кирилл Капризов - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Фото : Социальные сети Minnesota Wild
Кирилл Капризов . Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Клуб "Миннесота Уайлд" обыграл "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Питтсбурге завершилась со счетом 5:0 (3:0, 2:0, 0:0) в пользу гостей, у которых отличились Мэтт Болди (4-я и 38-я минуты), Йоэль Эрикссон Эк (10), Маркус Юханссон (12) и Кирилл Капризов (22).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ
21 ноября, 10:12
Капризов также отметился голевой передачей, теперь на счету россиянина 26 очков (12 голов + 14 передач) в 22 матчах.
"Миннесота" с 26 очками занимает третье место в Центральном дивизионе, "Питтсбург" (24 очка) идет четвертым в Столичном дивизионе.
В другом матче игрового дня клуб "Баффало Сейбрз" разгромил дома "Чикаго Блэкхокс" со счетом 9:3.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
22 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
Питтсбург
0 : 5
Миннесота
03:57 • Мэттью Болди
(Брок Фабер, Юэль Эрикссон Эк)
09:39 • Юэль Эрикссон Эк
(Zeev Buium, Мэттью Болди)
11:42 • Маркус Йоханссон
(Юнас Бродин, Брок Фабер)
21:09 • Кирилл Капризов
(Якоб Миддлтон, Матс Цуккарелло)
37:46 • Мэттью Болди
(Кирилл Капризов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ХоккейСпортПиттсбургКирилл КапризовМэттью БолдиМаркус ЮханссонМиннесота УайлдПиттсбург ПингвинзБаффало СейбрзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
