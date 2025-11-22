Болельщики "Спартака" избили фаната ЦСКА после дерби

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. ЦСКА ожидает оперативного разбирательства со стороны правоохранительных органов и применения санкций по отношению к фанатам "Спартака", избившим болельщика ЦСКА возле стадиона "красно-белых" после матча 16-го тура чемпионата России по футболу.

"Ждем оперативного разбирательства со стороны коллег и правоохранительных органов с применением справедливых санкций по отношению к напавшим. Удивительно, как случившееся стало возможным на матче РПЛ. Тем более, по нашей информации, схожие инциденты имели место и во время матча на центральных трибунах. Требуем привлечения к ответственности нарушителей и готовы оказать всю необходимую помощь нашим пострадавшим болельщикам", - написал директор по коммуникациям армейцев Кирилл Брейдо в своем Telegram-канале.