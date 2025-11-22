Рейтинг@Mail.ru
Болельщики "Спартака" избили фаната ЦСКА после дерби - РИА Новости Спорт, 23.11.2025
23:41 22.11.2025 (обновлено: 00:23 23.11.2025)
Болельщики "Спартака" избили фаната ЦСКА после дерби
Болельщики "Спартака" избили фаната ЦСКА после дерби
ЦСКА ожидает оперативного разбирательства со стороны правоохранительных органов и применения санкций по отношению к фанатам "Спартака", избившим болельщика ЦСКА РИА Новости Спорт, 23.11.2025
спорт, пфк цска, спартак москва, российская премьер-лига (рпл), россия
Футбол, Спорт, ПФК ЦСКА, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ), Россия
Болельщики "Спартака" избили фаната ЦСКА после дерби

ЦСКА рассчитывает на оперативное разбирательство инцидента с избиением фаната

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАрена "Спартака"
Арена Спартака - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Арена "Спартака". Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. ЦСКА ожидает оперативного разбирательства со стороны правоохранительных органов и применения санкций по отношению к фанатам "Спартака", избившим болельщика ЦСКА возле стадиона "красно-белых" после матча 16-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча Российской премьер-лиги (РПЛ) состоялась в субботу и завершилась победой "Спартака" со счетом 1:0. После матча в СМИ была опубликована видеозапись, на которой группа фанатов "красно-белых" около домашнего стадиона избивает болельщика с шарфом ЦСКА.
"Ждем оперативного разбирательства со стороны коллег и правоохранительных органов с применением справедливых санкций по отношению к напавшим. Удивительно, как случившееся стало возможным на матче РПЛ. Тем более, по нашей информации, схожие инциденты имели место и во время матча на центральных трибунах. Требуем привлечения к ответственности нарушителей и готовы оказать всю необходимую помощь нашим пострадавшим болельщикам", - написал директор по коммуникациям армейцев Кирилл Брейдо в своем Telegram-канале.
Российская премьер-лига (РПЛ)
22 ноября 2025 • начало в 16:45
Завершен
Спартак Москва
1 : 0
ЦСКА
43‎’‎ • Игорь Дмитриев
(Эсекьель Барко)
ФутболСпортПФК ЦСКАСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Россия
 
