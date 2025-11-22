Игроки "Спартака" и ЦСКА устроили потасовку во втором тайме матча РПЛ

На 65-й минуте встречи, проходящей на арене "Спартака", полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов сфолил на защитнике "красно-белых" Данииле Денисове. Футболист армейцев оказался на газоне, после чего Кристофер Ву схватил его за футболку и начал кричать в его сторону. В результате конфликта началась массовая потасовка с участием футболистов обеих команд.