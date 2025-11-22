Рейтинг@Mail.ru
Игроки "Спартака" и ЦСКА устроили потасовку во втором тайме матча РПЛ - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:29 22.11.2025
https://ria.ru/20251122/futbol-2056827493.html
Игроки "Спартака" и ЦСКА устроили потасовку во втором тайме матча РПЛ
Игроки "Спартака" и ЦСКА устроили потасовку во втором тайме матча РПЛ - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Игроки "Спартака" и ЦСКА устроили потасовку во втором тайме матча РПЛ
Футболисты московских "Спартака" и ЦСКА устроили потасовку в середине второго тайма 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). РИА Новости Спорт, 22.11.2025
2025-11-22T18:29:00+03:00
2025-11-22T18:29:00+03:00
футбол
спорт
сергей карасев (футбол)
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056821861_0:145:1024:721_1920x0_80_0_0_28354bfc31e5080c98178c3746c222e1.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/16/2056821861_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_0815e7a6dedd5a6c6c8b7c0128f63522.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, сергей карасев (футбол), анонсы и трансляции матчей
Футбол, Спорт, Сергей Карасев (футбол), Анонсы и трансляции матчей
Игроки "Спартака" и ЦСКА устроили потасовку во втором тайме матча РПЛ

Игроки "Спартака" и ЦСКА устроили потасовку во втором тайме дерби

© Фото : соцсети ФК "Спартак-Москва""Спартак" - ЦСКА
Спартак - ЦСКА - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Фото : соцсети ФК "Спартак-Москва"
"Спартак" - ЦСКА. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Футболисты московских "Спартака" и ЦСКА устроили потасовку в середине второго тайма 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
На 65-й минуте встречи, проходящей на арене "Спартака", полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов сфолил на защитнике "красно-белых" Данииле Денисове. Футболист армейцев оказался на газоне, после чего Кристофер Ву схватил его за футболку и начал кричать в его сторону. В результате конфликта началась массовая потасовка с участием футболистов обеих команд.
По итогам инцидента на 68-й минуте главный арбитр Сергей Карасев показал желтые карточки Ву и защитнику ЦСКА Мойзесу.
Во втором тайме московского дерби "Спартак" ведет в счете 1:0.
Российская премьер-лига (РПЛ)
22 ноября 2025 • начало в 16:45
Завершен
Спартак Москва
1 : 0
ЦСКА
43‎’‎ • Игорь Дмитриев
(Эсекьель Барко)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпортСергей Карасев (футбол)Анонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала