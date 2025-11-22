https://ria.ru/20251122/dubl-2056766260.html
Две передачи Задорова помогли "Бостону" обыграть "Лос-Анджелес" в НХЛ
"Бостон Брюинз" обыграл в овертайме "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 22.11.2025
