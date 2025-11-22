Рейтинг@Mail.ru
Две передачи Задорова помогли "Бостону" обыграть "Лос-Анджелес" в НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
09:51 22.11.2025 (обновлено: 11:59 22.11.2025)
Две передачи Задорова помогли "Бостону" обыграть "Лос-Анджелес" в НХЛ
"Бостон Брюинз" обыграл в овертайме "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 22.11.2025
хоккей
бостон брюинз
лос-анджелес кингз
никита задоров
национальная хоккейная лига (нхл)
Две передачи Задорова помогли "Бостону" обыграть "Лос-Анджелес" в НХЛ

© Getty Images / Sean M. Haffey
© Getty Images / Sean M. Haffey
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Бостон Брюинз" обыграл в овертайме "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей, у которых дублем отметился Морган Гики (49-я и 63-я минуты). В составе проигравших отличился Йоэль Армиа (54).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
11 марта 2026 • начало в 02:00
Бостон
Лос-Анджелес
Оба раза голевую передачу на Гики отдал Никита Задоров. Всего на счету российского защитника в текущем сезоне 8 очков (1 гол + 7 передач) в 23 матчах.
"Бостон" с 26 очками возглавляет таблицу Атлантического дивизиона, "Лос-Анджелес" (26 очков) идет третьим в Тихоокеанском дивизионе.
"Лос-Анджелес" благодаря трем передачам Кузьменко обыграл "Анахайм" в НХЛ
11 апреля, 07:48
"Лос-Анджелес" благодаря трем передачам Кузьменко обыграл "Анахайм" в НХЛ
11 апреля, 07:48
 
