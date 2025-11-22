Рейтинг@Mail.ru
"Денвер" с 34 очками Йокича обыграл "Хьюстон" в матче Кубка НБА - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
09:15 22.11.2025 (обновлено: 12:00 22.11.2025)
https://ria.ru/20251122/denver-2056763022.html
"Денвер" с 34 очками Йокича обыграл "Хьюстон" в матче Кубка НБА
"Денвер" с 34 очками Йокича обыграл "Хьюстон" в матче Кубка НБА - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
"Денвер" с 34 очками Йокича обыграл "Хьюстон" в матче Кубка НБА
"Денвер Наггетс" обыграл "Хьюстон Рокетс" в матче Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который проходит в рамках регулярного чемпионата лиги. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
2025-11-22T09:15:00+03:00
2025-11-22T12:00:00+03:00
баскетбол
денвер наггетс
хьюстон рокетс
никола йокич
нба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870102500_0:24:1015:596_1920x0_80_0_0_e693e7b292866016bb413e6fdaec228d.jpg
/20251122/bruklin-2056758757.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870102500_176:24:892:561_1920x0_80_0_0_3d4de5ae8f615670d169c1d5c5c0f1c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
денвер наггетс, хьюстон рокетс, никола йокич, нба
Баскетбол, Денвер Наггетс, Хьюстон Рокетс, Никола Йокич, НБА
"Денвер" с 34 очками Йокича обыграл "Хьюстон" в матче Кубка НБА

Йокич и Мюррэй помогли "Денверу" победить "Хьюстон" в матче Кубка НБА

© Фото : Пресс-служба "Денвер Наггетс" Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич
Центровой Денвер Наггетс Никола Йокич - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
© Фото : Пресс-служба "Денвер Наггетс"
Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Денвер Наггетс" обыграл "Хьюстон Рокетс" в матче Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который проходит в рамках регулярного чемпионата лиги.
Встреча в Хьюстоне завершилась со счетом 112:109 (25:12, 21:37, 34:29, 32:31). Самым результативным игроком матча стал Николай Йокич из "Денвера", на счету которого 34 очка, а также 10 подборов. Его партнер по команде Джамал Мюррэй также оформил дабл-дабл (26 очков, 10 результативных передач). В составе проигравших больше всех очков набрал Рид Шеппард (27), дабл-дабл у Джабари Смита (21 очко, 11 подборов).
"Денвер" с двумя победами в трех матчах Кубка располагается на второй строчке в таблице турнира, "Хьюстон" с одной победой идет четвертым.
Кубок НБА проводится в два этапа: групповой и плей-офф. Участники турнира разделены на шесть групп по пять команд, где каждый клуб сыграет по четыре матча (два дома, два на выезде). Победители групп и лучшие две команды среди занявших вторые места выйдут в плей-офф. Турнир завершится 16 декабря, каждый игрок команды-победителя Кубка НБА получит более 500 тысяч долларов.
Результаты других матчей игрового дня:
"Кливленд Кавальерс" - "Индиана Пэйсерс" - 120:109;
"Торонто Рэпторс" - "Вашингтон Уизардс" - 140:110;
"Чикаго Буллз" - "Майами Хит" - 107:143;
"Даллас Маверикс" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 118:115;
"Финикс Санз" - "Миннесота Тимбервулвз" - 114:113;
"Голден Стэйт Уорриорз" - "Портленд Трэйл Блэйзерс" - 123:127;
"Юта Джаз" - "Оклахома-Сити Тандер" - 112:144.
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
"Бруклин" Демина обыграл "Бостон" в матче Кубка НБА
22 ноября, 08:20
 
БаскетболДенвер НаггетсХьюстон РокетсНикола ЙокичНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Перерыв
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала