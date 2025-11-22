"Денвер" с 34 очками Йокича обыграл "Хьюстон" в матче Кубка НБА

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Денвер Наггетс" обыграл "Хьюстон Рокетс" в матче Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который проходит в рамках регулярного чемпионата лиги.
Встреча в Хьюстоне завершилась со счетом 112:109 (25:12, 21:37, 34:29, 32:31). Самым результативным игроком матча стал Николай Йокич из "Денвера", на счету которого 34 очка, а также 10 подборов. Его партнер по команде Джамал Мюррэй также оформил дабл-дабл (26 очков, 10 результативных передач). В составе проигравших больше всех очков набрал Рид Шеппард (27), дабл-дабл у Джабари Смита (21 очко, 11 подборов).
"Денвер" с двумя победами в трех матчах Кубка располагается на второй строчке в таблице турнира, "Хьюстон" с одной победой идет четвертым.
Кубок НБА проводится в два этапа: групповой и плей-офф. Участники турнира разделены на шесть групп по пять команд, где каждый клуб сыграет по четыре матча (два дома, два на выезде). Победители групп и лучшие две команды среди занявших вторые места выйдут в плей-офф. Турнир завершится 16 декабря, каждый игрок команды-победителя Кубка НБА получит более 500 тысяч долларов.
Результаты других матчей игрового дня:
"Кливленд Кавальерс" - "Индиана Пэйсерс" - 120:109;
"Торонто Рэпторс" - "Вашингтон Уизардс" - 140:110;
"Чикаго Буллз" - "Майами Хит" - 107:143;
"Даллас Маверикс" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 118:115;
"Финикс Санз" - "Миннесота Тимбервулвз" - 114:113;
"Голден Стэйт Уорриорз" - "Портленд Трэйл Блэйзерс" - 123:127;
"Юта Джаз" - "Оклахома-Сити Тандер" - 112:144.
