"Денвер" с 34 очками Йокича обыграл "Хьюстон" в матче Кубка НБА

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Денвер Наггетс" обыграл "Хьюстон Рокетс" в матче Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который проходит в рамках регулярного чемпионата лиги.

"Денвер" с двумя победами в трех матчах Кубка располагается на второй строчке в таблице турнира, "Хьюстон" с одной победой идет четвертым.