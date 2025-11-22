"Бруклин" Демина обыграл "Бостон" в матче Кубка НБА

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Бруклин Нетс" обыграл "Бостон Селтикс" в матче Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который проходит в рамках регулярного чемпионата лиги.
Встреча в Бостоне завершилась со счетом 113:105 (22:28, 40:25, 30:24, 21:28) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Майкл Портер из "Бруклина", на счету которого 33 очка. В составе проигравших больше всех очков набрал Джейлен Браун (26).
Разыгрывающий "Бруклина" Егор Демин набрал 12 очков и преодолел первую сотню очков в НБА (108). Также на счету россиянина шесть подборов и пять результативных передач за 29 минут на площадке. Его партнер по команде Ник Клэкстон оформил трипл-дабл (18 очков, 11 подборов, 12 передач), Немиас Кета из "Бостона" сделал дабл-дабл (16 очков, 12 подборов).
"Бруклин" с одной победой идет третьим в таблице группы В Восточной конференции, "Бостон" также выиграл один матч и располагается на четвертой строчке.
Кубок НБА проводится в два этапа: групповой и плей-офф. Участники турнира разделены на шесть групп по пять команд, где каждый клуб сыграет по четыре матча (два дома, два на выезде). Победители групп и лучшие две команды среди занявших вторые места выйдут в плей-офф. Турнир завершится 16 декабря, каждый игрок команды-победителя Кубка НБА получит более 500 тысяч долларов.
