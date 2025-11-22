"Бруклин" Демина обыграл "Бостон" в матче Кубка НБА

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Бруклин Нетс" обыграл "Бостон Селтикс" в матче Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который проходит в рамках регулярного чемпионата лиги.

"Бруклин" с одной победой идет третьим в таблице группы В Восточной конференции, "Бостон" также выиграл один матч и располагается на четвертой строчке.