"Бруклин" Демина обыграл "Бостон" в матче Кубка НБА - РИА Новости Спорт, 22.11.2025
08:20 22.11.2025 (обновлено: 12:01 22.11.2025)
"Бруклин" Демина обыграл "Бостон" в матче Кубка НБА
"Бруклин" Демина обыграл "Бостон" в матче Кубка НБА
"Бруклин Нетс" обыграл "Бостон Селтикс" в матче Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который проходит в рамках регулярного чемпионата лиги. РИА Новости Спорт, 22.11.2025
егор демин, майкл портер, джейлен браун, бостон селтикс, бруклин нетс, нба
Баскетбол, Егор Демин, Майкл Портер, Джейлен Браун, Бостон Селтикс, Бруклин Нетс, НБА
"Бруклин" Демина обыграл "Бостон" в матче Кубка НБА

"Бруклин" обыграл "Бостон" в матче Кубка НБА в рамках регулярного чемпионата

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. "Бруклин Нетс" обыграл "Бостон Селтикс" в матче Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который проходит в рамках регулярного чемпионата лиги.
Встреча в Бостоне завершилась со счетом 113:105 (22:28, 40:25, 30:24, 21:28) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал Майкл Портер из "Бруклина", на счету которого 33 очка. В составе проигравших больше всех очков набрал Джейлен Браун (26).
Разыгрывающий "Бруклина" Егор Демин набрал 12 очков и преодолел первую сотню очков в НБА (108). Также на счету россиянина шесть подборов и пять результативных передач за 29 минут на площадке. Его партнер по команде Ник Клэкстон оформил трипл-дабл (18 очков, 11 подборов, 12 передач), Немиас Кета из "Бостона" сделал дабл-дабл (16 очков, 12 подборов).
"Бруклин" с одной победой идет третьим в таблице группы В Восточной конференции, "Бостон" также выиграл один матч и располагается на четвертой строчке.
Кубок НБА проводится в два этапа: групповой и плей-офф. Участники турнира разделены на шесть групп по пять команд, где каждый клуб сыграет по четыре матча (два дома, два на выезде). Победители групп и лучшие две команды среди занявших вторые места выйдут в плей-офф. Турнир завершится 16 декабря, каждый игрок команды-победителя Кубка НБА получит более 500 тысяч долларов.
