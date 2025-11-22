Акинфеев впервые после травмы выйдет в старте ЦСКА против "Спартака"

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Вратарь Игорь Акинфеев впервые после травмы выйдет в стартовом составе московского ЦСКА на матч против столичного "Спартака" в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на сайте турнира.