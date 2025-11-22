Рейтинг@Mail.ru
Акинфеев впервые после травмы выйдет в старте ЦСКА против "Спартака"
Футбол
 
15:54 22.11.2025 (обновлено: 16:22 22.11.2025)
Акинфеев впервые после травмы выйдет в старте ЦСКА против "Спартака"
Акинфеев впервые после травмы выйдет в старте ЦСКА против "Спартака" - РИА Новости, 22.11.2025
Акинфеев впервые после травмы выйдет в старте ЦСКА против "Спартака"
Вратарь Игорь Акинфеев впервые после травмы выйдет в стартовом составе московского ЦСКА на матч против столичного "Спартака" в рамках 16-го тура Российской... РИА Новости, 22.11.2025
2025-11-22T15:54:00+03:00
2025-11-22T16:22:00+03:00
футбол
спорт
ливай гарсия
игорь дмитриев
эсекьель барко
спорт, ливай гарсия, игорь дмитриев, эсекьель барко
Футбол, Спорт, Ливай Гарсия, Игорь Дмитриев, Эсекьель Барко
Акинфеев впервые после травмы выйдет в старте ЦСКА против "Спартака"

Акинфеев впервые после травмы выйдет в стартовом составе ЦСКА против "Спартака"

Игорь Акинфеев
Игорь Акинфеев. Архивное фото
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Вратарь Игорь Акинфеев впервые после травмы выйдет в стартовом составе московского ЦСКА на матч против столичного "Спартака" в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на сайте турнира.
Встреча, которая станет домашней для "красно-белых", начнется в 16:45 по московскому времени. Акинфеев получил надрыв связок голеностопа в домашнем матче 11-го тура РПЛ против "Спартака" (3:2) 5 октября и с тех пор на поле не выходил. Также в состав армейцев впервые после травмы вошел Мойзес.
Как сообщает пресс-служба "Спартака", Тео Бонгонда и Ливай Гарсия восстанавливаются после повреждений, полученных в национальных сборных. Также у "красно-белых" травмирован Даниил Зорин, который работает по индивидуальной программе.
Футбол
 
 
