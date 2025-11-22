Акинфеев впервые после травмы выйдет в старте ЦСКА против "Спартака"

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Вратарь Игорь Акинфеев впервые после травмы выйдет в стартовом составе московского ЦСКА на матч против столичного "Спартака" в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на сайте турнира.
Как сообщает пресс-служба "Спартака", Тео Бонгонда и Ливай Гарсия восстанавливаются после повреждений, полученных в национальных сборных. Также у "красно-белых" травмирован Даниил Зорин, который работает по индивидуальной программе.
- Полностью стартовый состав ЦСКА выглядит следующим образом: Акинфеев (вратарь, капитан), Милан Гайич, Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Мойзес, Данил Круговой, Родриго Вильягра, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Иван Обляков, Тамерлан Мусаев.
- С первых минут у "Спартака" на поле выйдут: Александр Максименко (вратарь), Александер Джику, Кристофер Ву, Игорь Дмитриев, Даниил Денисов, Наиль Умяров, Роман Зобнин (капитан), Эсекьель Барко, Жедсон Фернандеш, Маркиньос, Манфред Угальде.
"Спартак" — ЦСКА: смотреть онлайн матч РПЛ 22 ноября
22 ноября, 15:45