Вирц пропустит ближайший матч "Ливерпуля" в чемпионате Англии

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Полузащитник "Ливерпуля" Флориан Вирц пропустит матч 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Ноттингем Форест" из-за мышечной травмы, заявил главный тренер Арне Слот, слова которого приводятся на сайте футбольного клуба.
Встреча пройдет в Ливерпуле 22 ноября. Слот добавил, что у защитника Конора Брэдли также выявлена мышечная травма, а его партнер по линии обороны Джереми Фримпонг не поможет команде в течение двух-трех недель из-за травмы подколенного сухожилия, полученной в октябре в матче третьего тура основного этапа Лиги чемпионов против "Айнтрахта" (5:1).
«
"У обоих мышечные повреждения. Я не ожидаю, что Конор будет частью команды в ближайшие 22 дня. Возможно, в конце обозначенного срока, но не раньше, если только не случится чудо, чего я не жду. Флориан должен быть готов после игры с "Форестом", но зависит от того, что будет дальше. Это не должно занять много времени. Джереми (Фримпонг) тоже выбыл на тот же срок. Его, вероятно, не будет в течение ближайших двух или трех недель", - заявил Арне Слот.
Вирцу 22 года. Полузащитник перешел в "Ливерпуль" из "Байера" минувшим летом за 125 млн евро. В текущем сезоне немец провел 16 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями в 11 играх АПЛ и отдав две голевые передачи в четырех встречах Лиги чемпионов. Также футболист стал автором ассиста в матче за Суперкубок Англии.