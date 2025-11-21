Главе Ла Лиги грозит отстранение за раскрытие информации "Барселоны"

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент испанской футбольной Ла Лиги Хавьер Тебас может получить дисквалификацию на один год или отстранение от должности за предположительное разглашение конфиденциальной информации "Барселоны", касающейся сделки о продаже VIP-лож, сообщает As.

В прошлом сезоне " Барселона " испытывала проблемы с регистрацией футболиста Дани Ольмо, который был куплен летом 2024 года у немецкого " Лейпцига " за 55 миллионов евро, для участия в чемпионате Испании . Ла Лига сообщила о финансовых проблемах "Барселоны" из-за сделки с продажей VIP-лож на "Камп Ноу". Новый аудитор Ла Лиги обнаружил, что руководство "Барселоны" неправомерно включило в финансовую отчетность 100 млн евро дохода от продажи VIP-мест, которые пока не были проданы. Из-за этого Ла Лига намеревалась аннулировать сделку, которая ранее позволяла "Барселоне" зарегистрировать футболистов. Позднее "Барселона" обвинила Тебаса в нарушении конфиденциальности. В ответ Ла Лига удалила заявление со своего сайта и других официальных каналов.

В пятницу стало известно, что Спортивный административный трибунал Испании (TAD) возбудил дело против Тебаса по поводу "публичного разглашения через заявление на официальном сайте Ла Лиги от 2 апреля 2025 года информации и данных, предоставленных "Барселоной" в соответствии с нормой по составлению бюджетов клубов". Согласно регламенту, такая информация носит конфиденциальный характер и попадает под действие закона о защите данных.