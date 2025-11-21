Рейтинг@Mail.ru
Главе Ла Лиги грозит отстранение за раскрытие информации "Барселоны" - РИА Новости Спорт, 21.11.2025
Футбол
 
22:40 21.11.2025
Главе Ла Лиги грозит отстранение за раскрытие информации "Барселоны"
Главе Ла Лиги грозит отстранение за раскрытие информации "Барселоны"
Главе Ла Лиги грозит отстранение за раскрытие информации "Барселоны"

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент испанской футбольной Ла Лиги Хавьер Тебас может получить дисквалификацию на один год или отстранение от должности за предположительное разглашение конфиденциальной информации "Барселоны", касающейся сделки о продаже VIP-лож, сообщает As.
В прошлом сезоне "Барселона" испытывала проблемы с регистрацией футболиста Дани Ольмо, который был куплен летом 2024 года у немецкого "Лейпцига" за 55 миллионов евро, для участия в чемпионате Испании. Ла Лига сообщила о финансовых проблемах "Барселоны" из-за сделки с продажей VIP-лож на "Камп Ноу". Новый аудитор Ла Лиги обнаружил, что руководство "Барселоны" неправомерно включило в финансовую отчетность 100 млн евро дохода от продажи VIP-мест, которые пока не были проданы. Из-за этого Ла Лига намеревалась аннулировать сделку, которая ранее позволяла "Барселоне" зарегистрировать футболистов. Позднее "Барселона" обвинила Тебаса в нарушении конфиденциальности. В ответ Ла Лига удалила заявление со своего сайта и других официальных каналов.
В пятницу стало известно, что Спортивный административный трибунал Испании (TAD) возбудил дело против Тебаса по поводу "публичного разглашения через заявление на официальном сайте Ла Лиги от 2 апреля 2025 года информации и данных, предоставленных "Барселоной" в соответствии с нормой по составлению бюджетов клубов". Согласно регламенту, такая информация носит конфиденциальный характер и попадает под действие закона о защите данных.
Если TAD признает Тебаса виновным, ему грозит наказание от публичного выговора вплоть до дисквалификации на срок от двух месяцев до года или отстранения от должности.
