Тренер "Флориды" оценил игру Бобровского в матче с "Нью-Джерси"
Хоккей
 
09:07 21.11.2025
Тренер "Флориды" оценил игру Бобровского в матче с "Нью-Джерси"
Тренер "Флориды" оценил игру Бобровского в матче с "Нью-Джерси" - РИА Новости Спорт, 21.11.2025
Тренер "Флориды" оценил игру Бобровского в матче с "Нью-Джерси"
Главный тренер "Флориды Пантерз" Пол Морис заявил, российский вратарь команды Сергей Бобровский провел хороший матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Джерси Девилз".
Тренер "Флориды" оценил игру Бобровского в матче с "Нью-Джерси"

Тренер "Флориды" Морис: Бобровский был на высоте в матче с "Нью-Джерси"

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Главный тренер "Флориды Пантерз" Пол Морис заявил, российский вратарь команды Сергей Бобровский провел хороший матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Джерси Девилз".
В ночь на пятницу "Флорида" на своем льду обыграла "Нью-Джерси" со счетом 1:0. Бобровский отразил 31 бросок, оформил шатаут и был признан первой звездой встречи.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
21 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
Флорида
1 : 0
Нью-Джерси
12:58 • Сэм Райнхарт
(Густав Форслинг)
"Если вам не понравилась одна игра Сергея, то можете быть уверены, что следующая вам точно понравится. Сегодня он был на высоте. И делал все чисто. Когда вы посмотрите хайлайты матча, то увидите, что было много опасных моментов, и будете впечатлены его сейвами", - приводит слова Мориса сайт НХЛ.
В нынешнем сезоне Бобровский принял участие в 15 матчах и помог команде одержать 10 побед. В среднем за игру он отразил 89,3% бросков при коэффициенте надежности 2,62.
Бобровский оформил "сухарь" и был признан лучшим игроком матча НХЛ
