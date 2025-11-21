https://ria.ru/20251121/khokkey-2056504898.html
Тренер "Флориды" оценил игру Бобровского в матче с "Нью-Джерси"
Тренер "Флориды" оценил игру Бобровского в матче с "Нью-Джерси" - РИА Новости Спорт, 21.11.2025
Тренер "Флориды" оценил игру Бобровского в матче с "Нью-Джерси"
Главный тренер "Флориды Пантерз" Пол Морис заявил, российский вратарь команды Сергей Бобровский провел хороший матч регулярного чемпионата Национальной... РИА Новости Спорт, 21.11.2025
