МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. "Коламбус Блю Джекетс" на выезде в овертайме обыграл "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0). В составе "Коламбуса" шайбу забросил российский нападающий Дмитрий Воронков (24-я минута), также дублем отметился Адам Фантилли (33, 65). У "Торонто" отличились Дакота Мермис (35) и Джон Таварес (44).
21 ноября 2025 • начало в 03:00
Закончен в OT
34:12 • Дакота Мермис
43:33 • Джон Таварес
(Истон Коуэн, Оливер Экман-Ларссон)
23:17 • Дмитрий Воронков
(Адам Фантилли, Зак Веренски)
32:01 • Адам Фантилли
64:21 • Адам Фантилли
Воронков также записал на свой счет результативную передачу и был признан третьей звездой встречи. Всего в активе россиянина 18 очков (9 голов + 9 передач) в 21 матче сезона.
"Коламбус" (24 очка) идет на шестой позиции в Столичном дивизионе. "Торонто" (21) располагается на предпоследнем, седьмом месте в Атлантическом дивизионе.