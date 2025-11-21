Рейтинг@Mail.ru
"Коламбус Блю Джекетс" на выезде в овертайме обыграл "Торонто Мейпл Лифс"
07:56 21.11.2025
"Коламбус Блю Джекетс" на выезде в овертайме обыграл "Торонто Мейпл Лифс"
"Коламбус Блю Джекетс" на выезде в овертайме обыграл "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 21.11.2025
Хоккеист "Коламбус Блю Джекетс" Дмитрий Воронков празднует гол
Хоккеист Коламбус Блю Джекетс Дмитрий Воронков празднует гол
Хоккеист "Коламбус Блю Джекетс" Дмитрий Воронков празднует гол. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. "Коламбус Блю Джекетс" на выезде в овертайме обыграл "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Торонто, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0). В составе "Коламбуса" шайбу забросил российский нападающий Дмитрий Воронков (24-я минута), также дублем отметился Адам Фантилли (33, 65). У "Торонто" отличились Дакота Мермис (35) и Джон Таварес (44).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
21 ноября 2025 • начало в 03:00
Закончен в OT
Торонто
2 : 3
Коламбус
34:12 • Дакота Мермис
(Джон Таварес)
43:33 • Джон Таварес
(Истон Коуэн, Оливер Экман-Ларссон)
23:17 • Дмитрий Воронков
(Адам Фантилли, Зак Веренски)
32:01 • Адам Фантилли
(Дмитрий Воронков, Зак Веренски)
64:21 • Адам Фантилли
(Зак Веренски)
Воронков также записал на свой счет результативную передачу и был признан третьей звездой встречи. Всего в активе россиянина 18 очков (9 голов + 9 передач) в 21 матче сезона.
"Коламбус" (24 очка) идет на шестой позиции в Столичном дивизионе. "Торонто" (21) располагается на предпоследнем, седьмом месте в Атлантическом дивизионе.
