"Коламбус Блю Джекетс" на выезде в овертайме обыграл "Торонто Мейпл Лифс"

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. "Коламбус Блю Джекетс" на выезде в овертайме обыграл "Торонто Мейпл Лифс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Воронков также записал на свой счет результативную передачу и был признан третьей звездой встречи. Всего в активе россиянина 18 очков (9 голов + 9 передач) в 21 матче сезона.