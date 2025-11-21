Рейтинг@Mail.ru
Овечкин занял чистое десятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ
Хоккей
Хоккей
 
05:57 21.11.2025
Овечкин занял чистое десятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ
Овечкин занял чистое десятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ - РИА Новости, 21.11.2025
Овечкин занял чистое десятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ
Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занял чистое десятое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Национальной
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
александр овечкин
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин
Овечкин занял чистое десятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ

Овечкин обошел Сакика и занял чистое 10-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ

Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занял чистое десятое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В матче регулярного первенства между "Вашингтоном" и "Монреаль Канадиенс" Овечкин отметился двумя голами и голевой передачей. Благодаря третьему результативному действию в матче с "Канадиенс" 40-летний россиянин достиг отметки в 1642 очков (906 голов и 736 передач) за карьеру в чемпионатах НХЛ. Для этого ему потребовалось 1512 матчей.
По количеству набранных очков в "регулярках" лиги Овечкин опередил Джо Сакика (1641 балл в 1378 матчах) и занял чистое десятое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ. Рекордсменом лиги является канадец Уэйн Гретцки (2857 очков в 1487 матчах). Среди действующих игроков НХЛ Овечкин уступает только канадскому нападающему "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби (1708 очков в 1371 матче), который занимает девятое место в списке лучших бомбардиров лиги.
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон КэпиталзАлександр Овечкин
 
 
