https://ria.ru/20251121/khokkey-2056489622.html
Овечкин занял чистое десятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ
Овечкин занял чистое десятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ - РИА Новости, 21.11.2025
Овечкин занял чистое десятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ
Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занял чистое десятое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Национальной РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T05:57:00+03:00
2025-11-21T05:57:00+03:00
2025-11-21T05:57:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
александр овечкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054366648_0:47:1080:655_1920x0_80_0_0_176cd661028d1245d879b285ce6df39c.jpg
/20251121/khokkey-2056477490.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054366648_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_da0abe00148aa984ae748ed8086edefe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин
Овечкин занял чистое десятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ
Овечкин обошел Сакика и занял чистое 10-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занял чистое десятое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В матче регулярного первенства между "Вашингтоном" и "Монреаль Канадиенс" Овечкин отметился двумя голами и голевой передачей. Благодаря третьему результативному действию в матче с "Канадиенс" 40-летний россиянин достиг отметки в 1642 очков (906 голов и 736 передач) за карьеру в чемпионатах НХЛ. Для этого ему потребовалось 1512 матчей.
По количеству набранных очков в "регулярках" лиги Овечкин опередил Джо Сакика (1641 балл в 1378 матчах) и занял чистое десятое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ. Рекордсменом лиги является канадец Уэйн Гретцки (2857 очков в 1487 матчах). Среди действующих игроков НХЛ Овечкин уступает только канадскому нападающему "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби (1708 очков в 1371 матче), который занимает девятое место в списке лучших бомбардиров лиги.