Овечкин занял чистое десятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занял чистое десятое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче регулярного первенства между "Вашингтоном" и "Монреаль Канадиенс" Овечкин отметился двумя голами и голевой передачей. Благодаря третьему результативному действию в матче с "Канадиенс" 40-летний россиянин достиг отметки в 1642 очков (906 голов и 736 передач) за карьеру в чемпионатах НХЛ. Для этого ему потребовалось 1512 матчей.