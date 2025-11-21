Рейтинг@Mail.ru
Овечкин едва не подрался с канадцем в матче НХЛ
Хоккей
 
04:06 21.11.2025
Овечкин едва не подрался с канадцем в матче НХЛ
Овечкин едва не подрался с канадцем в матче НХЛ
Овечкин едва не подрался с канадцем в матче НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вступил в потасовку с канадским форвардом "Монреаль Канадиенс" Джоше Андерсоном в очном матче...
2025-11-21T04:06:00+03:00
2025-11-21T04:07:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
монреаль канадиенс
александр овечкин
/20251121/khokkey-2056477490.html
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, монреаль канадиенс, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Монреаль Канадиенс, Александр Овечкин
Овечкин едва не подрался с канадцем в матче НХЛ

Овечкин едва не подрался с канадским игроком "Монреаля" в матче НХЛ

Александр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Фото : x.com/capitals
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вступил в потасовку с канадским форвардом "Монреаль Канадиенс" Джоше Андерсоном в очном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
21 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
Монреаль
4 : 8
Вашингтон
15:47 • Брендан Галлахер
(Ноа Добсон, Иван Демидов)
27:53 • Джо Велено
(Майк Мэтесон, Брендан Галлахер)
35:04 • Ник Сузуки
(Александр Каррье, Захари Болдук)
45:37 • Майк Мэтесон
(Коул Кофилд, Лэйн Хатсон)
01:00 • Александр Овечкин
(Дилан Строум)
22:00 • Этен Франк
(Александр Овечкин, Дилан Строум)
23:38 • Этен Франк
(Алексей Протас, Хендрик Лапьер)
34:26 • Якоб Чичрун
(Джон Карлсон)
37:25 • Сонни Милано
(Этен Франк, Расмус Сандин)
56:03 • Александр Овечкин
(Дилан Строум)
57:56 • Александр Овечкин
(Джон Карлсон)
58:34 • Сонни Милано
(Этен Франк, Хендрик Лапьер)
"Вашингтон" гостит у "Монреаля". На 20-й минуте встречи Овечкин и Андерсон вступили в перепалку после того, как канадец несколько раз толкнул клюшкой 40-летнего россиянина. Овечкин ткнул Андерсона клюшкой в ответ, после чего оба хоккеиста едва не подрались. В стычку вмешался одноклубник Овечкина Дилан Строум, который схватил игрока "Монреаля" за шею и отвел его в сторону. Данный инцидент перерос в массовую потасовку, Овечкин принял в ней участие. По итогам эпизода российский форвард и Андресон были наказаны малым штрафом. Овечкина удалили на две минуты за удар клюшкой, форварда "Канадиенс" также удалили на две минуты за толчок клюшкой.
После первого периода счет в матче был равным — 1:1. В составе "Вашингтона" голом отметился Александр Овечкин, отличившийся на первой минуте встречи. 40-летний россиянин продлил личную голевую серию до четырех матчей и достиг отметки в 905 шайб, заброшенных за карьеру в чемпионатах НХЛ.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Овечкин повторил редкий рекорд по голам в НХЛ
21 ноября, 03:16
 
Хоккей Национальная хоккейная лига (НХЛ) Вашингтон Кэпиталз Монреаль Канадиенс Александр Овечкин
 
