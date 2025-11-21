Овечкин едва не подрался с канадцем в матче НХЛ

"Вашингтон" гостит у "Монреаля". На 20-й минуте встречи Овечкин и Андерсон вступили в перепалку после того, как канадец несколько раз толкнул клюшкой 40-летнего россиянина. Овечкин ткнул Андерсона клюшкой в ответ, после чего оба хоккеиста едва не подрались. В стычку вмешался одноклубник Овечкина Дилан Строум, который схватил игрока "Монреаля" за шею и отвел его в сторону. Данный инцидент перерос в массовую потасовку, Овечкин принял в ней участие. По итогам эпизода российский форвард и Андресон были наказаны малым штрафом. Овечкина удалили на две минуты за удар клюшкой, форварда "Канадиенс" также удалили на две минуты за толчок клюшкой.