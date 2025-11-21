Рейтинг@Mail.ru
Овечкин забил 905-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
03:12 21.11.2025 (обновлено: 05:44 21.11.2025)
Овечкин забил 905-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Овечкин забил 905-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 905-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обновил...
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, александр овечкин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин
Овечкин забил 905-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги

Овечкин забросил 905-ю шайбу в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 905-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обновил снайперский рекорд лиги за всю историю.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
21 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
Монреаль
4 : 8
Вашингтон
15:47 • Брендан Галлахер
(Ноа Добсон, Иван Демидов)
27:53 • Джо Велено
(Майк Мэтесон, Брендан Галлахер)
35:04 • Ник Сузуки
(Александр Каррье, Захари Болдук)
45:37 • Майк Мэтесон
(Коул Кофилд, Лэйн Хатсон)
01:00 • Александр Овечкин
(Дилан Строум)
22:00 • Этен Франк
(Александр Овечкин, Дилан Строум)
23:38 • Этен Франк
(Алексей Протас, Хендрик Лапьер)
34:26 • Якоб Чичрун
(Джон Карлсон)
37:25 • Сонни Милано
(Этен Франк, Расмус Сандин)
56:03 • Александр Овечкин
(Дилан Строум)
57:56 • Александр Овечкин
(Джон Карлсон)
58:34 • Сонни Милано
(Этен Франк, Хендрик Лапьер)
Овечкин отметился голом в гостевом матче регулярного чемпионата против "Монреаль Канадиенс".
40-летний россиянин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Шайба Овечкина в матче с "Монреалем" стала для него 905-й в карьере. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
