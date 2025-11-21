Игрока "Баварии" наказали за нанесение травмы лучшему игроку Африки

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение дисквалифицировать колумбийского полузащитника немецкой "Баварии" Луиса Диаса на три матча еврокубков за нанесение травмы марокканскому защитнику французского "ПСЖ" Ашрафу Хакими, написал журналист Кристиан Фальк в соцсети X.

В "Баварии" ожидали, что УЕФА ограничится дисквалификацией на один матч. Сообщается, что немецкий клуб уже запросил письменное обоснование решения для подачи апелляции.