Игрока "Баварии" наказали за нанесение травмы лучшему игроку Африки

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение дисквалифицировать колумбийского полузащитника немецкой "Баварии" Луиса Диаса на три матча еврокубков за нанесение травмы марокканскому защитнику французского "ПСЖ" Ашрафу Хакими, написал журналист Кристиан Фальк в соцсети X.
"Бавария" со счетом 2:1 обыграла "ПСЖ" в матче четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов 4 ноября. Диас оформил дубль, но в компенсированное к первому тайму время получил прямую красную карточку за фол против Хакими. Как 5 ноября сообщил "ПСЖ", марокканец пропустит несколько недель.
В "Баварии" ожидали, что УЕФА ограничится дисквалификацией на один матч. Сообщается, что немецкий клуб уже запросил письменное обоснование решения для подачи апелляции.
Диасу 28 лет, он перешел в "Баварию" в июле за 70 млн евро из "Ливерпуля", с которым стал чемпионом Англии, по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также дважды завоевал Кубок английской лиги. В текущем сезоне Диас провел за "Баварию" 17 матчей во всех турнирах и забил 11 мячей.
