"Ак Барс" нанес поражение "Нефтехимику" в матче КХЛ

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" в гостях выиграл у нижнекамского "Нефтехимика" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в пятницу в Нижнекамске и завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 2:1) в пользу гостей. В составе победителей отличились Александр Барабанов (12-я минута), Григорий Денисенко (54) и Кирилл Семенов (60). Шайбы у хозяев забросили Евгений Митякин (28) и Герман Точилкин (60).
21 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
27:51 • Евгений Митяйкин
(Андрей Белозеров, Артем Сериков)
59:24 • Герман Точилкин
(Максим Федотов, Никита Хоружев)
11:46 • Александр Барабанов
53:19 • Григорий Денисенко
(Владимир Алистров, Михаил Фисенко)
59:04 • Кирилл Семенов
"Ак Барс" (38 очков) поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. "Нефтехимик" (31) потерпел третье поражение подряд и идет пятым.
В следующем матче "Ак Барс" в гостях сыграет с "Шанхайскими драконами" 23 ноября, "Нефтехимик" в тот же день примет уфимский "Салават Юлаев".
