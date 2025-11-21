Рейтинг@Mail.ru
"Ак Барс" нанес поражение "Нефтехимику" в матче КХЛ
21:51 21.11.2025 (обновлено: 21:52 21.11.2025)
"Ак Барс" нанес поражение "Нефтехимику" в матче КХЛ
Казанский "Ак Барс" в гостях выиграл у нижнекамского "Нефтехимика" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 21.11.2025
/20251121/kkhl-2056698757.html
спорт, александр барабанов, григорий денисенко, кирилл семёнов, ак барс, нефтехимик, салават юлаев, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Александр Барабанов, Григорий Денисенко, Кирилл Семёнов, Ак Барс, Нефтехимик, Салават Юлаев, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Казанский "Ак Барс" в гостях выиграл у нижнекамского "Нефтехимика" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в пятницу в Нижнекамске и завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 2:1) в пользу гостей. В составе победителей отличились Александр Барабанов (12-я минута), Григорий Денисенко (54) и Кирилл Семенов (60). Шайбы у хозяев забросили Евгений Митякин (28) и Герман Точилкин (60).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
21 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
Нефтехимик
2 : 3
Ак Барс
27:51 • Евгений Митяйкин
(Андрей Белозеров, Артем Сериков)
59:24 • Герман Точилкин
(Максим Федотов, Никита Хоружев)
11:46 • Александр Барабанов
(Кирилл Семенов, Дмитрий Яшкин)
53:19 • Григорий Денисенко
(Владимир Алистров, Михаил Фисенко)
59:04 • Кирилл Семенов
(Александр Барабанов, Илья Карпухин)
"Ак Барс" (38 очков) поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. "Нефтехимик" (31) потерпел третье поражение подряд и идет пятым.
В следующем матче "Ак Барс" в гостях сыграет с "Шанхайскими драконами" 23 ноября, "Нефтехимик" в тот же день примет уфимский "Салават Юлаев".
"Барыс" обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ
