13:30 20.11.2025
Футболист "Спартака" пошутил о получении Маркиньосом российского паспорта
Футболист "Спартака" пошутил о получении Маркиньосом российского паспорта
Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Руслан Литвинов иронично предположил, что его одноклубник бразилец Маркиньос продемонстрировал желание получить РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Маркиньос
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Руслан Литвинов иронично предположил, что его одноклубник бразилец Маркиньос продемонстрировал желание получить гражданство Российской Федерации, раз он провел тренировку в холодную погоду в шортах.
В феврале Маркиньос заявлял, что пока не думал о получении российского паспорта, но готов обсудить возможность приобретения гражданства при поступлении соответствующего предложения.
"Русский паспорт, наверное, хочет", - сказал Литвинов журналистам после открытой тренировки в ответ на вопрос о решении одноклубника выйти на занятие в шортах.
Маркиньосу 26 лет. Он перешел в московский "Спартак" из венгерского "Ференцвароша" в августе 2024 года. В нынешнем сезоне бразилец провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола.
"Спартак" 22 ноября примет ЦСКА в матче 16-го тура чемпионата России по футболу. Встреча начнется в 16:45 мск.
Литвинов оценил обстановку в "Спартаке" после ухода Станковича
Литвинов оценил обстановку в "Спартаке" после ухода Станковича
20 ноября, 12:54
 
Футбол Маркиньос Руслан Литвинов Спартак Москва РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу) Вокруг спорта
 
