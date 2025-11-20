"Металлург" обыграл "Автомобилист" в матче КХЛ

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" на выезде обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в четверг в Екатеринбурге и завершилась со счетом 5:4 (1:1, 1:0, 3:3) в пользу гостей. У победителей шайбы забросили Михаил Федоров (16-я минута), Робин Пресс (40), Дерек Барак (44), Роман Канцеров (53) и Никита Михайлис (60). В составе "Автомобилиста" отличились Кёртис Волк (10), Александр Шаров (43), Алексей Бывальцев (47) и Артем Каштанов (60).
"Сочи" обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ
19 ноября, 21:51
Канцеров набрал свое сотое очко в КХЛ. Форвард "Металлурга" Владимир Ткачев отдал две голевые передачи и довел количество своих ассистов в КХЛ до 300.
"Металлург" (46 очков) продолжает лидировать в таблице Восточной конференции. "Автомобилист" (35) располагается на четвертой позиции.
В следующем матче "Металлург" примет "Адмирал" из Владивостока 22 ноября, "Автомобилист" 27 ноября в гостях сыграет с московском "Спартаком".
В другом матче челябинский "Трактор" проиграл дома хабаровскому "Амуру" со счетом 4:6 (2:5, 1:0, 1:1). Канадского вратаря хозяев Криса Дригера заменили в первом периоде после четвертой пропущенной шайбы.
ЦСКА обыграл "Ак Барс" в матче КХЛ
18 ноября, 21:22