"Металлург" обыграл "Автомобилист" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Хоккей
 
19:37 20.11.2025
"Металлург" обыграл "Автомобилист" в матче КХЛ
"Металлург" обыграл "Автомобилист" в матче КХЛ
Магнитогорский "Металлург" на выезде обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 20.11.2025
2025-11-20T19:37:00+03:00
2025-11-20T19:37:00+03:00
хоккей
спорт
михаил федоров
александр шаров
никита михайлис
кертис волк
металлург (магнитогорск)
автомобилист
спорт, михаил федоров, александр шаров, никита михайлис, кертис волк, металлург (магнитогорск), автомобилист, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Михаил Федоров, Александр Шаров, Никита Михайлис, Кертис Волк, Металлург (Магнитогорск), Автомобилист, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Металлург" обыграл "Автомобилист" в матче КХЛ

"Металлург" на выезде обыграл "Автомобилист" в матче КХЛ

Игроки ХК "Металлург" . Архивное фото
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" на выезде обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в четверг в Екатеринбурге и завершилась со счетом 5:4 (1:1, 1:0, 3:3) в пользу гостей. У победителей шайбы забросили Михаил Федоров (16-я минута), Робин Пресс (40), Дерек Барак (44), Роман Канцеров (53) и Никита Михайлис (60). В составе "Автомобилиста" отличились Кёртис Волк (10), Александр Шаров (43), Алексей Бывальцев (47) и Артем Каштанов (60).
Канцеров набрал свое сотое очко в КХЛ. Форвард "Металлурга" Владимир Ткачев отдал две голевые передачи и довел количество своих ассистов в КХЛ до 300.
"Металлург" (46 очков) продолжает лидировать в таблице Восточной конференции. "Автомобилист" (35) располагается на четвертой позиции.
В следующем матче "Металлург" примет "Адмирал" из Владивостока 22 ноября, "Автомобилист" 27 ноября в гостях сыграет с московском "Спартаком".
В другом матче челябинский "Трактор" проиграл дома хабаровскому "Амуру" со счетом 4:6 (2:5, 1:0, 1:1). Канадского вратаря хозяев Криса Дригера заменили в первом периоде после четвертой пропущенной шайбы.
ХоккейСпортМихаил ФедоровАлександр ШаровНикита МихайлисКертис ВолкМеталлург (Магнитогорск)АвтомобилистКХЛ 2025-2026
 
