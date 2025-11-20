Месси хотел бы провести в "Барселоне" всю карьеру

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси заявил, что с удовольствием провел бы всю свою карьеру в "Барселоне" и не переходил в другие европейские команды.
Месси выступал за испанскую "Барселону" с 2005 по 2021 год, в составе клуба он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. В ноябре аргентинец посетил находящийся в завершающей стадии реконструкции стадион "Барселоны" "Камп Ноу" и заявил, что хотел бы вернуться на него, чтобы попрощаться как игрок.
«
"Мы столько всего пережили вместе, хорошего и не очень. Столько лет карьеры, бывали и трудные времена. Но это мой дом, мое место, мои люди. Я бы хотел провести в "Барселоне" всю свою карьеру, не переходя в другой клуб. В Европе я играл бы только там. Очевидно, я собираюсь вернуться. Я буду присутствовать на стадионе как болельщик, следить за командой. Я, конечно, пробуду в США еще несколько лет, но мы собираемся вернуться в Барселону, потому что, как я всегда говорил, это мое место, мой дом. Мы очень скучаем, поэтому обязательно туда вернемся", - приводит слова Месси sport.es.
В 2021 году аргентинец перешел в французский "Пари Сен-Жермен", вместе с которым дважды выиграл чемпионат страны и один раз - Суперкубок Франции. В составе сборной Аргентины Месси стал чемпионом мира и двукратным победителем Кубка Америки. Аргентинец является восьмикратным обладателем "Золотого мяча".
"Барселона" хочет установить статую Месси
13 ноября, 23:10