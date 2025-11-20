Овечкин вошел в десятку лучших игроков по победам в НХЛ

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занял чистое десятое место в истории среди полевых игроков по числу побед в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
20 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
02:17 • Алексей Протас
(Джон Карлсон, Джастин Сурдиф)
06:04 • Александр Овечкин
(Якоб Чичрун, Мэтт Рой)
10:34 • Ryan Leonard
31:49 • Ryan Leonard
46:37 • Энтони Бовилье
(Дилан Строум, Якоб Чичрун)
58:59 • Том Уилсон
59:27 • Том Уилсон
07:05 • Дарнелл Нерс
12:17 • Дарнелл Нерс
42:41 • Давид Томашек
47:47 • Леон Драйзайтль
"Вашингтон" дома обыграл "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного первенства (7:4). Овечкин отметился заброшенной шайбой и продлил личную голевую серию до трех игр.
Для 40-летнего форварда "Кэпиталз" матч против "Ойлерз" стал 1511-м в карьере в чемпионатах НХЛ и 833-м, в котором его команда одержала победу. По числу выигранных матчей в "регулярках" лиги среди полевых игроков за всю историю Овечкин обошел Рэя Бурка (832 победы в 1612 матчах) и занял чистое десятое место в рейтинге. Рекордсменом НХЛ среди полевых игроков по победам в чемпионатах является Никлас Лидстрем (937 побед в 1564 матчах).