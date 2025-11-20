Овечкин вошел в десятку лучших игроков по победам в НХЛ

Для 40-летнего форварда "Кэпиталз" матч против "Ойлерз" стал 1511-м в карьере в чемпионатах НХЛ и 833-м, в котором его команда одержала победу. По числу выигранных матчей в "регулярках" лиги среди полевых игроков за всю историю Овечкин обошел Рэя Бурка (832 победы в 1612 матчах) и занял чистое десятое место в рейтинге. Рекордсменом НХЛ среди полевых игроков по победам в чемпионатах является Никлас Лидстрем (937 побед в 1564 матчах).