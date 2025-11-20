Рейтинг@Mail.ru
Гол Овечкина помог "Вашингтону" одержать вторую победу подряд
Хоккей
 
05:45 20.11.2025
Гол Овечкина помог "Вашингтону" одержать вторую победу подряд
Гол Овечкина помог "Вашингтону" одержать вторую победу подряд - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Гол Овечкина помог "Вашингтону" одержать вторую победу подряд
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Гол Овечкина помог "Вашингтону" одержать вторую победу подряд

Гол Овечкина помог "Вашингтону" обыграть "Эдмонтон" в матче чемпионата НХЛ

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
20 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
Вашингтон
7 : 4
Эдмонтон
02:17 • Алексей Протас
(Джон Карлсон, Джастин Сурдиф)
06:04 • Александр Овечкин
(Якоб Чичрун, Мэтт Рой)
10:34 • Ryan Leonard
(Коннор Макмайкл, Джон Карлсон)
31:49 • Ryan Leonard
(Коннор Макмайкл)
46:37 • Энтони Бовилье
(Дилан Строум, Якоб Чичрун)
58:59 • Том Уилсон
(Коннор Макмайкл, Джон Карлсон)
59:27 • Том Уилсон
07:05 • Дарнелл Нерс
(Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль)
12:17 • Дарнелл Нерс
(Зак Хайман)
42:41 • Давид Томашек
(Эндрю Манжипан, Маттиас Янмарк-Нюлен)
47:47 • Леон Драйзайтль
(Коннор Макдэвид, Эван Бушар)
Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев площадки со счетом 7:4 (3:2, 1:0, 3:2). В составе "Вашингтона" по дублю оформили Райан Леонард (11-я и 32-я минуты) и Том Уилсон (59, 60), еще по шайбе забросили белорусский форвард Алексей Протас (3), российский нападающий Александр Овечкин (7) и Энтони Бовиллье (47). У "Эдмонтона" дублем отметился Дарнелл Нерс (8,13), также по голу оформили Давид Томашек (43) и Леон Драйзайтль (49).
Александр Овечкин провел на площадке 16 минут игрового времени и нанес два броска в створ ворот. Отличившись голом в матче с "Эдмонтоном", Овечкин продлил личную голевую серию до трех игр и стал первым с декабря 2016 года игроком в возрасте 40 лет, кому удалось забросить в трех встречах чемпионата НХЛ подряд. Форвард "Вашингтона" 480-й раз в карьере забил на домашнем стадионе столичного клуба "Кэпитал Уан Арены" и повторил рекорд НХЛ по числу голов на одной арене лиги в рамках чемпионатов и плей-офф НХЛ, сравнявшись по этому показателю с Горди Хоу (480 голов на бывшем стадионе "Детройт Ред Уингз" "Детройт-Олимпиа").
Российский форвард "Ойлерз" Василий Подколзин очков не набрал.
"Вашингтон" одержал третью победу в последних пяти матчах чемпионата НХЛ. "Эдмонтон" потерпел третье поражение в последних четырех играх.
Овечкин забил 904-й гол в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги
