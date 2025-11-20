Гол Овечкина помог "Вашингтону" одержать вторую победу подряд

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев площадки со счетом 7:4 (3:2, 1:0, 3:2). В составе "Вашингтона" по дублю оформили Райан Леонард (11-я и 32-я минуты) и Том Уилсон (59, 60), еще по шайбе забросили белорусский форвард Алексей Протас (3), российский нападающий Александр Овечкин (7) и Энтони Бовиллье (47). У "Эдмонтона" дублем отметился Дарнелл Нерс (8,13), также по голу оформили Давид Томашек (43) и Леон Драйзайтль (49).

Александр Овечкин провел на площадке 16 минут игрового времени и нанес два броска в створ ворот. Отличившись голом в матче с "Эдмонтоном", Овечкин продлил личную голевую серию до трех игр и стал первым с декабря 2016 года игроком в возрасте 40 лет, кому удалось забросить в трех встречах чемпионата НХЛ подряд. Форвард "Вашингтона" 480-й раз в карьере забил на домашнем стадионе столичного клуба "Кэпитал Уан Арены" и повторил рекорд НХЛ по числу голов на одной арене лиги в рамках чемпионатов и плей-офф НХЛ, сравнявшись по этому показателю с Горди Хоу (480 голов на бывшем стадионе "Детройт Ред Уингз" "Детройт-Олимпиа").