Овечкин — машина! Его не остановить! Русский герой повторил безумный рекорд

"Вашингтон" обыграл "Эдмонтон" в результативном матче чемпионата НХЛ. Александр Овечкин продлил личную голевую серию и оформил ряд новых исторических достижений.

"Битва титанов"

"Вашингтон Кэпиталз" довольно успешно начал новую игровую неделю в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и предпринял удачную попытку прервать затянувшуюся серию неудач, накануне обыграв дома одного из лидеров первенства "Лос-Анджелес Кингз". Одним из главных героев этой встречи стал Александр Овечкин, отметившийся победным голом (третьим в сезоне и рекордным 139-м — в карьере в "регулярках" лиги). Перед поездкой в Монреаль, которой "Кэпиталз" ненадолго разобьют серию домашних матчей, "столичный" клуб принял на своей арене "Эдмонтон Ойлерз".

У "нефтяников", как и у "Вашингтона", дела в новом сезоне складываются не лучшим образом. "Эдмонтон" играет очень нестабильно, чередует победы с поражениями и в принципе проигрывает куда чаще, чем выигрывает. Перед поездкой в столицу США они были разбиты даже аутсайдерами последних нескольких сезонов НХЛ "Баффало Сейбрз" (1:5). К тому же в текущем чемпионате у финалистов последних двух розыгрышей Кубка Стэнли больше всего в глаза бросаются явные проблемы с игрой в обороне и во вратарской линии. "Ойлерз" пропускают регулярно и много: в 21 предыдущем матче первенства в их воротах побывало суммарно 75 шайб, чаще "нефтяников" в новом сезоне пропускают только "Ванкувер Кэнакс" (77 шайб в 21 матче), "Сент-Луис Блюз" (76 шайб в 20 матчах) и "Торонто Мейпл Лифс" (74 шайбы в 20 матчах), с которыми "Эдмонтон" находится, можно сказать, на одной волне.

Однако даже не фоне неудачного периода у обеих команд новая встреча "Вашингтона" и "Эдмонтона" имела громкую и яркую афишу. Естественно, всему виной две фигуры — бессменный лидер "Кэпиталз" и лучший снайпер в истории чемпионатов НХЛ Александр Овечкин и главный "некстуан" и наследник Уэйна Гретцки в "Ойлерз", лучший хоккеист мира Коннор Макдэвид. Для них очередная очная встреча в "регулярках" лиги стала 15-й. В предыдущих 14 дуэлях россиянина с канадцем Овечкин набрал 15 очков (8 голов и 7 передач), а Макдэвид — 24 очка (8+16). При этом "Кэпиталз" вместе с Александром Михайловичем играли на порядок успешнее против "нефтяников" с канадским суперфорвардом в составе и добыли восемь побед при шести поражениях (два из которых — за пределами основного времени).

© Фото : x.com/capitalspr Александр Овечкин и Коннор Макдэвид (справа) © Фото : x.com/capitalspr Александр Овечкин и Коннор Макдэвид (справа)

"Битва титанов" — таким заголовком пресс-служба НХЛ сопроводила анонс матч "Вашингтона" с "Эдмонтоном" в разрезе соперничества Ови с Макди. В этом нет ничего удивительного. Россиянин и канадец являются единственными действующими игроками НХЛ, кто минимум три раза становился обладателем "Харт Трофи": Овечкин добыл престижную награду в 2008, 2009 и 2013 годах, а Макдэвид признавался самым ценным игроком регулярного сезона в 2017, 2021 и 2023 годах. За всю же историю НХЛ "Харт Трофи" минимум трижды за карьеру с учетом капитана "Вашингтона" и лидера "Эдмонтона" выигрывали только девять игроков (Уэйн Гретцки — 9 раз, Горди Хоу — 6, Эдди Шор — 4, Марио Лемье, Бобби Кларк, Бобби Орр и Хоуи Моренц — все по 3 раза).

© Фото : x.com/nhl Александр Овечкин © Фото : x.com/nhl Александр Овечкин

Интересно, что Овечкин и Макдэвид на двоих выиграли 32 индивидуальные награды в НХЛ: суммарно у них 10 "Морис Ришар Трофи", по шесть призов "Тед Линдсей Эворд", "Арт Росс Трофи" и "Харт Трофи", две награды "Конн Смайт Трофи", один "Колдер Трофи" и один приз Марка Мессье, который Ови завоевал по окончании прошлого сезона.

При этом у российского голеадора есть то, чего до сих пор не может добиться канадский бомбардир — Кубок Стэнли. Впрочем, за своим первым и пока единственным чемпионством НХЛ Александр Михайлович шел почти 13 лет, тогда как Макди проводит 11-й сезон в сильнейшей лиге мира, а в предыдущих двух плей-офф остановился в шаге от столь желанной победы.

© Фото : x.com/nhl Коннор Макдэвид © Фото : x.com/nhl Коннор Макдэвид

Русскую машину не остановить!

До новой встречи с "Эдмонтоном" Александр Овечкин в рамках чемпионатов НХЛ провел 26 очных матчей против "нефтяников" и набрал суммарно 29 очков при 17 заброшенных шайбах. Последний раз "Вашингтон" вместе со своим легендарным капитаном встречался с "Ойлерз" еще в феврале, и в той битве "Кэпиталз" оказались на порядок сильнее и выиграли со счетом 7:3. Главным героем матча стал именно Овечкин, который оформил свой 32-й хет-трик в карьере в "регулярках" НХЛ. Примечательно, что до этого у Александра Михайловича была четырехматчевая серия без голов в играх с "Эдмонтоном".

На новую голевую засуху в противостояниях с "Ойлерз" Овечкин не пошел. Напротив, лучший голеадор в истории в очередной раз напомнил всему миру, почему именно он лучше всех знает, как отправить шайбу в ворота соперника.

С этим делом Александр Михайлович не затягивал и переиграл голкипера "Эдмонтона" Стюарта Скиннера уже на седьмой минуте встречи. Овечкин отвоевал место в зоне слота и искусно сыграл на подставлении после наброса от Джейкоба Чикрана (того самого Чикрана, который выступил ассистентом в эпизоде с историческим 900-м голом Ови в чемпионатах НХЛ). Защитник "Ойлерз" Алек Регула до последнего опекал российского форварда "Вашингтона", но не смог помешать тому подставить клюшку так, чтобы шайба оказалась в сетке.

Благодаря этому голу Овечкин:

достиг отметки в 904 шайб, заброшенных за карьеру в чемпионатах НХЛ, и в 981 шайбу — с учетом плей-офф. До абсолютного снайперского рекорда лиги, который удерживает Уэйн Гретцки (1016 голов), россиянину осталось забросить 36 шайб;

480-й раз отличился на льду "Кэпитал Уан Арены" с учетом игр чемпионатов и плей-офф НХЛ, тем самым повторив рекорд НХЛ по количеству шайб, заброшенных на одной площадке, и сравняшись по этому невероятному показателю с Горди Хоу, который оформил 480 голов на бывшем стадионе "Детройт Ред Уингз" "Детройт-Олимпиа". Накануне Ови забил в матче с "Лос-Анджелес Кингз" и установил новый рекорд лиги по тому же показателю, но только в матчах чемпионатов НХЛ, превзойдя все того же Горди Хоу;

1007-й раз в карьере набрал минимум один результативный балл в матче чемпионата НХЛ и, обойдя Джо Торнтона, занял по этому показателю восьмое место в истории лиги. Рекорд у Уэйна Гретцки (1221).

стал первым с декабря 2016 года игроком в возрасте 40 лет и старше, кому удалось забросить в трех матчах чемпионата НХЛ;

сократил до двух очков отставание от Джо Сакика (1641), который занимает десятое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов НХЛ.

Стоит отметить, что Овечкин оказался не единственным игроком, кто отпраздновал гол в матче.

Несколькими минутами ранее до шайбы в исполнении Александра Михайловича счет открыл его одноклубник Алексей Протас: белорусский форвард технично замкнул передачу от Джона Карлсона на дальнюю штангу и прервал безголевую серию, составившую семь матчей. Также у "Вашингтона" в середине первого периода отличился 20-летний Райан Леонард, закрепившийся в основном составе "Кэпс". На их голы со стороны "Эдмонтона" дублем неожиданно ответил один из самых критикуемых защитников лиги Дарнелл Нерс.

Во втором периоде дубль оформил и Леонард, убежавший от другого часто критикуемого защитника "Ойлерз" Эвана Бушара и отметившийся красивым голом, но Давид Томашек голом в дебюте третьего периода возродил интригу. Она сохранялась до последних минут основного времени матча даже после того, как Энтони Бовилье и Леон Драйзайтль с интервалом в минуту обменялись заброшенными шайбами, но оформить камбэк "Эдмонтон" не смог —Том Уилсон в течение 30 секунд дважды подряд поразил пустые ворота соперника и помог "Вашингтону" одержать яркую победу (7:4).

Уже завтра "Кэпиталз" сыграют в Монреале с местными "Канадиенс", за которых выступает талантливый российский форвард Иван Демидов. Последний раз команды встречались еще весной в рамках первого раунда плей-офф: в серии из пяти матчей сильнее оказался коллектив Александра Овечкина.