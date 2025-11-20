Рейтинг@Mail.ru
Хоккеист "Динамо" внесен в список травмированных до конца сезона - РИА Новости, 20.11.2025
11:52 20.11.2025
Хоккеист "Динамо" внесен в список травмированных до конца сезона
Хоккеист "Динамо" внесен в список травмированных до конца сезона
Белорусский защитник московского "Динамо" Кирилл Готовец внесен в список травмированных до конца текущего сезона, сообщается в Telegram-канале клуба... РИА Новости, 20.11.2025
Хоккеист "Динамо" внесен в список травмированных до конца сезона

Хоккеист "Динамо" Готовец внесен в список травмированных до конца сезона

Защитник ХК "Динамо" Кирилл Готовец
Защитник ХК Динамо Кирилл Готовец
© Фото : Пресс-служба ХК "Динамо"
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Белорусский защитник московского "Динамо" Кирилл Готовец внесен в список травмированных до конца текущего сезона, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Готовец получил травму 13 ноября во втором периоде гостевого матча регулярного чемпионата против казанского "Ак Барса" (4:5) в результате столкновения с форвардом Дмитрием Яшкиным. Дополнительные обследования выявили у хоккеиста серьезную травму верхней части тела. Игрок внесен в список травмированных до 31 мая 2026 года.
Готовцу 34 года. В нынешнем сезоне он провел 22 матча, в которых не набрал очков. Показатель полезности защитника - "-6". Всего на счету Готовца 467 матчей в КХЛ с учетом плей-офф, в которых он набрал 64 очка (12 голов + 52 передачи).
"Сочи" обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ
19 ноября, 21:51
"Сочи" обыграл "Салават Юлаев" в матче КХЛ
19 ноября, 21:51
 
ХоккейСпортКирилл ГотовецХК Динамо (Москва)КХЛ 2025-2026
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
