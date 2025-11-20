https://ria.ru/20251120/gotovets--2056249487.html
Хоккеист "Динамо" внесен в список травмированных до конца сезона
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Белорусский защитник московского "Динамо" Кирилл Готовец внесен в список травмированных до конца текущего сезона, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Готовец получил травму 13 ноября во втором периоде гостевого матча регулярного чемпионата против казанского "Ак Барса" (4:5) в результате столкновения с форвардом Дмитрием Яшкиным. Дополнительные обследования выявили у хоккеиста серьезную травму верхней части тела. Игрок внесен в список травмированных до 31 мая 2026 года.
Готовцу 34 года. В нынешнем сезоне он провел 22 матча, в которых не набрал очков. Показатель полезности защитника - "-6". Всего на счету Готовца 467 матчей в КХЛ с учетом плей-офф, в которых он набрал 64 очка (12 голов + 52 передачи).