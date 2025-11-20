Нападающий "Динамо" заявил, что команда поддерживает Гусева

«

"Безусловно, у команды есть доверие к Гусеву. В конце прошлого сезона он уже работал с командой, были показаны очень хорошие результаты. Мы поддерживаем нового тренера и доверяем ему. Мы понимаем, что результаты будут. Еще немаловажно: он знает всех игроков, давно в клубе. Не только он, но и Сергей Паршивлюк будут продолжать работать в хорошем настроении! Место, на котором мы сейчас находимся, - это не то, на котором должно быть "Динамо". Мы должны бороться за высокие места в турнирной таблице", - сказал Гомес.