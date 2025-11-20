Нападающий "Динамо" заявил, что команда поддерживает Гусева

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Артур Гомес сказал журналистам, что команда доверяет исполняющему обязанности главного тренера клуба Ролану Гусеву.
В понедельник главный тренер сборной России Валерий Карпин объявил о решении уйти из "Динамо". Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера.
"Безусловно, у команды есть доверие к Гусеву. В конце прошлого сезона он уже работал с командой, были показаны очень хорошие результаты. Мы поддерживаем нового тренера и доверяем ему. Мы понимаем, что результаты будут. Еще немаловажно: он знает всех игроков, давно в клубе. Не только он, но и Сергей Паршивлюк будут продолжать работать в хорошем настроении! Место, на котором мы сейчас находимся, - это не то, на котором должно быть "Динамо". Мы должны бороться за высокие места в турнирной таблице", - сказал Гомес.
Гусеву 48 лет, он уже исполнял обязанности главного тренера в мае - после ухода чеха Марцела Лички, затем вошел в июне в тренерский штаб Карпина. Гусев является воспитанником "Динамо" и выступал за клуб с 1996 по 2001 год, провел за команду 161 матч. Затем он перешел в ЦСКА, который представлял до 2007 года, став с клубом трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА. На счету Гусева 32 матча за сборную России.