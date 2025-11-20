Рейтинг@Mail.ru
Нападающий "Динамо" заявил, что команда поддерживает Гусева - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:46 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/gomes-2056319756.html
Нападающий "Динамо" заявил, что команда поддерживает Гусева
Нападающий "Динамо" заявил, что команда поддерживает Гусева - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Нападающий "Динамо" заявил, что команда поддерживает Гусева
Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Артур Гомес сказал журналистам, что команда доверяет исполняющему обязанности главного тренера клуба Ролану... РИА Новости Спорт, 20.11.2025
2025-11-20T14:46:00+03:00
2025-11-20T14:46:00+03:00
футбол
артур гомес
ролан гусев
динамо москва
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971881003_0:90:1440:900_1920x0_80_0_0_f2c6ab9fe8d063fce73cb285d193f0d0.jpg
/20251120/gladyshev-2056308463.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971881003_0:113:1440:1193_1920x0_80_0_0_03c92a7a13853d083a64b394462cd1a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
артур гомес, ролан гусев, динамо москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Артур Гомес, Ролан Гусев, Динамо Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
Нападающий "Динамо" заявил, что команда поддерживает Гусева

Гомес: у футболистов "Динамо" есть доверие к Гусеву, команда поддерживает его

© Фото : Социальные сети Гомеса Артур Гомес
 Артур Гомес - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : Социальные сети Гомеса
Читать в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Артур Гомес сказал журналистам, что команда доверяет исполняющему обязанности главного тренера клуба Ролану Гусеву.
В понедельник главный тренер сборной России Валерий Карпин объявил о решении уйти из "Динамо". Гусев был назначен исполняющим обязанности главного тренера.
«
"Безусловно, у команды есть доверие к Гусеву. В конце прошлого сезона он уже работал с командой, были показаны очень хорошие результаты. Мы поддерживаем нового тренера и доверяем ему. Мы понимаем, что результаты будут. Еще немаловажно: он знает всех игроков, давно в клубе. Не только он, но и Сергей Паршивлюк будут продолжать работать в хорошем настроении! Место, на котором мы сейчас находимся, - это не то, на котором должно быть "Динамо". Мы должны бороться за высокие места в турнирной таблице", - сказал Гомес.
Гусеву 48 лет, он уже исполнял обязанности главного тренера в мае - после ухода чеха Марцела Лички, затем вошел в июне в тренерский штаб Карпина. Гусев является воспитанником "Динамо" и выступал за клуб с 1996 по 2001 год, провел за команду 161 матч. Затем он перешел в ЦСКА, который представлял до 2007 года, став с клубом трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА. На счету Гусева 32 матча за сборную России.
Футбол. РПЛ. Матч Динамо-Краснодар - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Футболист сборной России ответил на вопрос о возвращении пива на стадионы
20 ноября, 14:13
 
ФутболАртур ГомесРолан ГусевДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    0
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала