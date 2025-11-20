Йокич и Уотсон помогли "Денверу" обыграть "Нью-Орлеан" в матче НБА

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. "Денвер Наггетс" нанес поражение "Нью-Орлеан Пеликанс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Новом Орлеане, завершилась со счетом 125:118 (26:30, 36:28, 35:25, 28:35) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал оформивший дабл-дабл баскетболист "Денвера" Пэйтон Уотсон (32 очка, 12 подборов), также трипл-дабл в свой актив записал сербский центровой Никола Йокич (28 очков, 11 подборов, 12 передач). В составе "Пеликанс" больше всех очков набрал Дерик Куин (30).
"Нью-Орлеан" потерпел шестое поражение кряду и с двумя победами в 15 матчах занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Денвер" (11 побед, 3 поражения) располагается на второй строчке.
Результаты других матчей:
- "Индиана Пэйсерс" - "Шарлотт Хорнетс" - 127:118;
- "Кливленд Кавальерс" - "Хьюстон Рокетс" - 104:114;
- "Филадельфия Севенти Сиксерс" - "Торонто Рэпторс" - 112:121;
- "Майами Хит" - "Голден Стэйт Уорриорз" - 110:96;
- "Миннесота Тимбервулвз" - "Вашингтон Уизардс" - 120:109;
- "Оклахома-Сити Тандер" - "Сакраменто Кингз" - 113:99;
- "Даллас Маверикс" - "Нью-Йорк Никс" - 111:113;
- "Портленд Трэйл Блэйзерс" - "Чикаго Буллз" - 121:122.
