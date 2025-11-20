Рейтинг@Mail.ru
Йокич и Уотсон помогли "Денверу" обыграть "Нью-Орлеан" в матче НБА
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
09:28 20.11.2025
Йокич и Уотсон помогли "Денверу" обыграть "Нью-Орлеан" в матче НБА
Йокич и Уотсон помогли "Денверу" обыграть "Нью-Орлеан" в матче НБА - РИА Новости Спорт, 20.11.2025
Йокич и Уотсон помогли "Денверу" обыграть "Нью-Орлеан" в матче НБА
"Денвер Наггетс" нанес поражение "Нью-Орлеан Пеликанс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 20.11.2025
спорт, никола йокич, денвер наггетс, нью-орлеан пеликанс, нба
Баскетбол, Спорт, Никола Йокич, Денвер Наггетс, Нью-Орлеан Пеликанс, НБА
Йокич и Уотсон помогли "Денверу" обыграть "Нью-Орлеан" в матче НБА

Трипл-дабл Йокича помог "Денверу" обыграть "Нью-Орлеан" в матче НБА

© Фото : Сайт НБАЦентровой "Денвера" Никола Йокич
Центровой Денвера Никола Йокич - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Фото : Сайт НБА
Центровой "Денвера" Никола Йокич. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. "Денвер Наггетс" нанес поражение "Нью-Орлеан Пеликанс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в Новом Орлеане, завершилась со счетом 125:118 (26:30, 36:28, 35:25, 28:35) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал оформивший дабл-дабл баскетболист "Денвера" Пэйтон Уотсон (32 очка, 12 подборов), также трипл-дабл в свой актив записал сербский центровой Никола Йокич (28 очков, 11 подборов, 12 передач). В составе "Пеликанс" больше всех очков набрал Дерик Куин (30).
"Нью-Орлеан" потерпел шестое поражение кряду и с двумя победами в 15 матчах занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Денвер" (11 побед, 3 поражения) располагается на второй строчке.

Результаты других матчей:

Баскетбол
 
