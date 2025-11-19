https://ria.ru/20251119/utkin-2055998065.html
На Никольско-Трубецком кладбище открыли памятник Василию Уткину
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Памятник в память о Василии Уткине открыт на могиле на Никольско-Трубецком кладбище спортивного комментатора в подмосковной Балашихе, сообщил журналист Константин Генич в своем Telegram-канале.
Уткин
ушел из жизни 19 марта 2024 года в возрасте 52 лет. Он работал на телевидении с 1994 года, вел ряд футбольных передач и комментировал матчи на НТВ и НТВ-Плюс. Также он известен по работе в кино, снимался в фильмах "День выборов" и "День выборов - 2".
На могиле установили камень, на котором написаны имя и фамилия комментатора, годы жизни, а также его портрет.
Рядом установлена мраморная плита с цитатами комментатора: "Вы думали, мы тут в футбол играем? А мы тут жизнь живем", "Я не болельщик. Болею только за наших, когда они играют с ненашими", "Как жаль, что заканчивается этот тайм. Я узнавал, будет второй", "Играйте в футбол".