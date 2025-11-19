Рейтинг@Mail.ru
На Никольско-Трубецком кладбище открыли памятник Василию Уткину - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:41 19.11.2025 (обновлено: 14:04 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/utkin-2055998065.html
На Никольско-Трубецком кладбище открыли памятник Василию Уткину
На Никольско-Трубецком кладбище открыли памятник Василию Уткину - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
На Никольско-Трубецком кладбище открыли памятник Василию Уткину
Памятник в память о Василии Уткине открыт на могиле на Никольско-Трубецком кладбище спортивного комментатора в подмосковной Балашихе, сообщил журналист... РИА Новости Спорт, 19.11.2025
2025-11-19T13:41:00+03:00
2025-11-19T14:04:00+03:00
футбол
василий уткин
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934320075_0:131:3008:1823_1920x0_80_0_0_bb42cb5d193ee8f156f76ba0c520fe10.jpg
/20251119/zho--2055985276.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934320075_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_ab1c4e3c3c8207db6867f05c52da7b19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
василий уткин, вокруг спорта
Футбол, Василий Уткин, Вокруг спорта
На Никольско-Трубецком кладбище открыли памятник Василию Уткину

На Никольско-Трубецком кладбище открыли памятник комментатору Василию Уткину

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаВасилий Уткин
Василий Уткин - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать в
Дзен
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Памятник в память о Василии Уткине открыт на могиле на Никольско-Трубецком кладбище спортивного комментатора в подмосковной Балашихе, сообщил журналист Константин Генич в своем Telegram-канале.
Уткин ушел из жизни 19 марта 2024 года в возрасте 52 лет. Он работал на телевидении с 1994 года, вел ряд футбольных передач и комментировал матчи на НТВ и НТВ-Плюс. Также он известен по работе в кино, снимался в фильмах "День выборов" и "День выборов - 2".
На могиле установили камень, на котором написаны имя и фамилия комментатора, годы жизни, а также его портрет.
Рядом установлена мраморная плита с цитатами комментатора: "Вы думали, мы тут в футбол играем? А мы тут жизнь живем", "Я не болельщик. Болею только за наших, когда они играют с ненашими", "Как жаль, что заканчивается этот тайм. Я узнавал, будет второй", "Играйте в футбол".
Бразильский нападающий Жо - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Легенду ЦСКА вновь арестовали за неделю до приезда на матч, пишут СМИ
19 ноября, 12:57
 
ФутболВасилий УткинВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    0
    2
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала