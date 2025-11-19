Рейтинг@Mail.ru
Горнолыжный сезон в Подмосковье откроется не раньше декабря - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 19.11.2025 (обновлено: 14:35 19.11.2025)
https://ria.ru/20251119/sezon-2056017613.html
Горнолыжный сезон в Подмосковье откроется не раньше декабря
Горнолыжный сезон в Подмосковье откроется не раньше декабря - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Горнолыжный сезон в Подмосковье откроется не раньше декабря
Горнолыжный сезон в Подмосковье может быть открыт не ранее декабря при наличии устойчивых морозов, рассказали РИА Новости представители горнолыжных курортов. РИА Новости Спорт, 19.11.2025
2025-11-19T14:30:00+03:00
2025-11-19T14:35:00+03:00
московская область (подмосковье)
леонид тягачев
горнолыжный спорт
спорт
горнолыжный курорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983321974_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_c57577c67d7f7a91e35221c2a38f451d.jpg
https://ria.ru/20251027/lyzhi-2050984942.html
https://ria.ru/20250723/primore-2030760669.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983321974_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_ccb7cd75daa88b19fbec04da95e4659a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
московская область (подмосковье), леонид тягачев, горнолыжный спорт, спорт, горнолыжный курорт
Московская область (Подмосковье), Леонид Тягачев, Горнолыжный спорт, Спорт, горнолыжный курорт
Горнолыжный сезон в Подмосковье откроется не раньше декабря

Горнолыжный сезон в Подмосковье могут открыть не ранее декабря

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОтдыхающие катаются на горе в Спортивном парке "Волен" (Яхрома) в Подмосковье
Отдыхающие катаются на горе в Спортивном парке Волен (Яхрома) в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Отдыхающие катаются на горе в Спортивном парке "Волен" (Яхрома) в Подмосковье. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Горнолыжный сезон в Подмосковье может быть открыт не ранее декабря при наличии устойчивых морозов, рассказали РИА Новости представители горнолыжных курортов.
«
"Мы только начали. Нам нужно недельки две устойчивых морозов. Только после этого мы сможем открыться… Через две недельки, если морозы сейчас встанут, то недели две нам нужно морозов", - рассказали на горячей линии горнолыжного курорта "Сорочаны".
От появления устойчивых морозов будет зависеть и работа спортивного парка "Волен". На горячей линии отметили, что для формирования заснеженных склонов важно, чтобы в регионе установилась стабильная ночная и дневная температура, равная минус 3 градусам Цельсия, тогда даже отсутствие естественного снежного покрова на склонах не помешает созданию искусственного.
Мужчина катается на лыжах - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Два подмосковных горнолыжных клуба стали лауреатами Всероссийской премии
27 октября, 17:17
«
"От погоды (будет зависеть открытие - ред.). Нужен стабильный минус, от минус 3 градусов Цельсия и, соответственно, ниже - и ночью, и днем… И тогда начнут работать пушки, то есть даже если снега не будет в естественных условиях, то снег начнут напылять", - отметили на горячей линии "Волена".
Не ранее 10 декабря следует ожидать и открытие склонов горнолыжного клуба Леонида Тягачева. Старт горнолыжного сезона в спортивно-развлекательном парке "Яхрома", в свою очередь, планируется не раньше 15 декабря, такую информацию сообщили на горячей линии парка, ориентируясь на погодные условия и опыт прошлого года.
"Не могу сказать. Пока еще не готовы склоны… Это все от погоды зависит… Но я думаю, не раньше 15 декабря. В том году - 15 декабря", - рассказали в "Яхроме".
Горнолыжный курорт - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Горнолыжный курорт "Арсеньев" в Приморье в этом году примет первых гостей
23 июля, 07:48
 
Московская область (Подмосковье)Леонид ТягачевГорнолыжный спортСпортгорнолыжный курорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    1-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    1-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    0
    1
  • Футбол
    27.11 18:00
    КАМАЗ
    Крылья Советов
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала