Горнолыжный сезон в Подмосковье откроется не раньше декабря
Горнолыжный сезон в Подмосковье откроется не раньше декабря - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Горнолыжный сезон в Подмосковье откроется не раньше декабря
Горнолыжный сезон в Подмосковье может быть открыт не ранее декабря при наличии устойчивых морозов, рассказали РИА Новости представители горнолыжных курортов. РИА Новости Спорт, 19.11.2025
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Горнолыжный сезон в Подмосковье может быть открыт не ранее декабря при наличии устойчивых морозов, рассказали РИА Новости представители горнолыжных курортов.
«
"Мы только начали. Нам нужно недельки две устойчивых морозов. Только после этого мы сможем открыться… Через две недельки, если морозы сейчас встанут, то недели две нам нужно морозов", - рассказали на горячей линии горнолыжного курорта "Сорочаны".
От появления устойчивых морозов будет зависеть и работа спортивного парка "Волен". На горячей линии отметили, что для формирования заснеженных склонов важно, чтобы в регионе установилась стабильная ночная и дневная температура, равная минус 3 градусам Цельсия, тогда даже отсутствие естественного снежного покрова на склонах не помешает созданию искусственного.
«
"От погоды (будет зависеть открытие - ред.). Нужен стабильный минус, от минус 3 градусов Цельсия и, соответственно, ниже - и ночью, и днем… И тогда начнут работать пушки, то есть даже если снега не будет в естественных условиях, то снег начнут напылять", - отметили на горячей линии "Волена".
Не ранее 10 декабря следует ожидать и открытие склонов горнолыжного клуба Леонида Тягачева. Старт
. Старт
горнолыжного сезона в спортивно-развлекательном парке "Яхрома", в свою очередь, планируется не раньше 15 декабря, такую информацию сообщили на горячей линии парка, ориентируясь на погодные условия и опыт прошлого года.
"Не могу сказать. Пока еще не готовы склоны… Это все от погоды зависит… Но я думаю, не раньше 15 декабря. В том году - 15 декабря", - рассказали в "Яхроме".