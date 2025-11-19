Рейтинг@Mail.ru
Фигуристку Леонтьеву выписали из больницы после операции, заявил тренер - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
13:48 19.11.2025
Фигуристку Леонтьеву выписали из больницы после операции, заявил тренер
Фигуристку Леонтьеву выписали из больницы после операции, заявил тренер
Фигуристка Софья Леонтьева выписана из больницы после операции на руке, сообщил РИА Новости тренер Александр Свинин. РИА Новости Спорт, 19.11.2025
софья леонтьева, александр свинин
Фигурное катание, Софья Леонтьева, Александр Свинин
Фигуристку Леонтьеву выписали из больницы после операции, заявил тренер

Фигуристку Леонтьеву выписали из больницы после операции на руке

Софья Леонтьева
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости, Влад Жуков. Фигуристка Софья Леонтьева выписана из больницы после операции на руке, сообщил РИА Новости тренер Александр Свинин.
Ранее Свинин рассказал РИА Новости, что Леонтьева, выступающая в танцах на льду в дуэте с Даниилом Горелкиным, перенесла операцию по поводу инфекции, попавшей в рану на руке.
"Софью выписали, она уже дома", - сказал собеседник агентства.
В текущем сезоне Леонтьева и Горелкин заняли второе место на этапе Гран-при России в Магнитогорске.
Фигурное катание
 
