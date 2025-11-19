https://ria.ru/20251119/leonteva-2056001292.html
Фигуристку Леонтьеву выписали из больницы после операции, заявил тренер
Фигуристку Леонтьеву выписали из больницы после операции, заявил тренер
Фигуристка Софья Леонтьева выписана из больницы после операции на руке, сообщил РИА Новости тренер Александр Свинин. РИА Новости Спорт, 19.11.2025
