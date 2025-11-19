Рейтинг@Mail.ru
"Шанхайские драконы" победили "Локомотив", уступая 1:3
Хоккей
 
21:34 19.11.2025
"Шанхайские драконы" победили "Локомотив", уступая 1:3
"Шанхайские драконы" победили "Локомотив", уступая 1:3
Ярославский "Локомотив" проиграл китайскому клубу "Шанхайские драконы" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
максим шалунов, ник меркли, кевин лабанк, амур, ак барс, континентальная хоккейная лига (кхл), локомотив (ярославль), шанхайские драконы
Кубок мэра Москвы по хоккею. "Спартак" (Москва) - "Шанхай Дрэгонс" (Шанхай)
Кубок мэра Москвы по хоккею. Спартак (Москва) - Шанхай Дрэгонс (Шанхай)
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" проиграл китайскому клубу "Шанхайские драконы" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в среду в Ярославле, закончилась поражением хозяев в овертайме со счетом 3:4 (1:0, 1:0, 1:3, 0:1). У "Локомотива" шайбы забросили Максим Шалунов (1-я минута), Байрон Фрэз (38) и Егор Сурин (44). У гостей отличились Ник Меркли (43, 55), Гейдж Куинн (58) и Кевин Лабанк (63).
"Локомотив" с 41 очком возглавляет таблицу Западной конференции, где "Шанхайские драконы" (32) идут на шестом месте. В следующем матче ярославцы 22 ноября примут хабаровский "Амур", а китайская команда днем позже на своем льду встретится с казанским "Ак Барсом".
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
19 ноября 2025 • начало в 19:00
Закончен в OT
Локомотив
3 : 4
Шанхайские Драконы
00:37 • Максим Шалунов
(Артур Каюмов, Александр Полунин)
37:16 • Байрон Фроуз
(Алексей Береглазов, Илья Николаев)
43:45 • Yegor Surin
(Александр Радулов, Георгий Иванов)
42:13 • Ник Меркли
55:00 • Ник Меркли
(Дойл Сомерби)
57:19 • Гэйдж Квинни
(Кевин Лабанк)
62:55 • Кевин Лабанк
(Troy Josephs, Адам Кленденинг)
Хоккей Максим Шалунов Ник Меркли Кевин Лабанк Амур Ак Барс КХЛ 2025-2026 Локомотив (Ярославль) Шанхайские драконы
 
