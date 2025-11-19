https://ria.ru/20251119/khokkey-2056136982.html
"Шанхайские драконы" победили "Локомотив", уступая 1:3
Ярославский "Локомотив" проиграл китайскому клубу "Шанхайские драконы" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 19.11.2025
"Шанхайские драконы" в овертайме победили "Локомотив" в матче КХЛ