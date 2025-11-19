Фермойлен заявил, что лыжники в Европе будут рады возвращению россиян

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Участник зимних Олимпийских игр 2022 года австриец Мика Фермойлен заявил, что большинство европейских лыжников будут рады видеть российских спортсменов на соревнованиях.

Ранее шведская лыжница Линн Сван заявила изданию Expressen, что может бойкотировать Олимпийские игры, если до участия в них допустят россиян.

"Если Россия все же будет допущена, не верю, что европейцы устроят какой-то массовый бойкот. Гораздо проще пообещать отказаться выступать с русскими, чем реально сделать это. Возможно, несколько лыжников действительно так поступят, но только не большинство. В таких условиях это совсем нереалистичный сценарий", - цитирует Фермойлена Sport 24.

"Большинство европейских лыжников, с которыми я общаюсь, занимают мою позицию. Они будут рады снова соревноваться с россиянами. Конечно, есть и те, кто реально против, но не буду называть их имена. Могу заверить всех поклонников лыжных гонок из России, что это очень небольшое количество людей. Большая часть считает, что возвращение россиян пойдет на пользу нашему виду спорта. Несмотря на это, политическую ситуацию в мире мы тоже хорошо понимаем", - добавил австриец.

В октябре совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) принял решение не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях, в том числе в квалификационных турнирах к Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии, даже в качестве нейтральных атлетов. Позже в пресс-службе министра спорта РФ Михаила Дегтярева сообщили РИА Новости, что российская сторона подала апелляцию на решение FIS. Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил ее получение.