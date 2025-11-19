Рейтинг@Mail.ru
Фермойлен заявил, что лыжники в Европе будут рады возвращению россиян
Лыжные гонки
Лыжные гонки
 
14:03 19.11.2025
Фермойлен заявил, что лыжники в Европе будут рады возвращению россиян
Фермойлен заявил, что лыжники в Европе будут рады возвращению россиян - РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Фермойлен заявил, что лыжники в Европе будут рады возвращению россиян
Участник зимних Олимпийских игр 2022 года австриец Мика Фермойлен заявил, что большинство европейских лыжников будут рады видеть российских спортсменов на... РИА Новости Спорт, 19.11.2025
Фермойлен заявил, что лыжники в Европе будут рады возвращению россиян

Австриец Фермойлен заявил, что лыжники в Европе будут рады возвращению россиян

Австрийский лыжник Мика Фермойлен
Австрийский лыжник Мика Фермойлен - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
© Getty Images / Grega Valancic/VOIGT
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Участник зимних Олимпийских игр 2022 года австриец Мика Фермойлен заявил, что большинство европейских лыжников будут рады видеть российских спортсменов на соревнованиях.
Ранее шведская лыжница Линн Сван заявила изданию Expressen, что может бойкотировать Олимпийские игры, если до участия в них допустят россиян.
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
CAS получил апелляцию на решение FIS о недопуске россиян до соревнований
6 ноября, 20:08
"Если Россия все же будет допущена, не верю, что европейцы устроят какой-то массовый бойкот. Гораздо проще пообещать отказаться выступать с русскими, чем реально сделать это. Возможно, несколько лыжников действительно так поступят, но только не большинство. В таких условиях это совсем нереалистичный сценарий", - цитирует Фермойлена Sport 24.
"Большинство европейских лыжников, с которыми я общаюсь, занимают мою позицию. Они будут рады снова соревноваться с россиянами. Конечно, есть и те, кто реально против, но не буду называть их имена. Могу заверить всех поклонников лыжных гонок из России, что это очень небольшое количество людей. Большая часть считает, что возвращение россиян пойдет на пользу нашему виду спорта. Несмотря на это, политическую ситуацию в мире мы тоже хорошо понимаем", - добавил австриец.
В октябре совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) принял решение не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях, в том числе в квалификационных турнирах к Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии, даже в качестве нейтральных атлетов. Позже в пресс-службе министра спорта РФ Михаила Дегтярева сообщили РИА Новости, что российская сторона подала апелляцию на решение FIS. Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил ее получение.
В октябре CAS признал неправомерными решения о недопуске россиян до соревнований со стороны Европейского союза настольного тенниса (ETTU) и Международной федерации санного спорта (FIL).
Биатлон. Кубок России. Мужчины. Спринт - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Майгуров: у IBU есть время решить вопрос допуска до нового года
19 ноября, 11:51
 
Лыжные гонкиРоссияЕвропаИталияЛинн СванМихаил ДегтяревСпортивный арбитражный суд (CAS)Международная федерация санного спорта (FIL)Международная федерация лыжного спорта (FIS)
 
