Баскетболисты УНИКСа обыграли "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол
 
21:37 19.11.2025 (обновлено: 14:11 20.11.2025)
Баскетболисты УНИКСа обыграли "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Баскетболисты казанского УНИКСа одержали победу над красноярским "Енисеем" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Казани завершилась победой хозяев со счетом 88:74 (23:19, 20:13, 20:22, 25:20). Самым результативным игроком по итогам матча стал центровой УНИКСа Джален Рейнольдс, набравший 26 очков. У "Енисея" больше всех очков набрал Данило Тасич (16), также он оформил дабл-дабл, сделав 10 подборов.
Единая Лига ВТБ
19 ноября 2025 • начало в 19:30
Завершен
УНИКС
88 : 74
Енисей
УНИКС (10 побед, 1 поражение) возглавляет таблицу Единой лиги ВТБ. "Енисей" (4 победы, 7 поражений) занимает восьмое место.
В следующем матче УНИКС сыграет с пермской "Пармой" в гостях 22 ноября. "Енисей" днем позже примет саратовский "Автодор".
В другом матче игрового дня московский клуб МБА-МАИ на домашнем паркете обыграл "Автодор" со счетом 77:73 (15:18, 28:24, 15:14, 19:17).
"Зенит" разгромил "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
